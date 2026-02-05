林美秀、馬念先旺福組團 青年節將開唱

林美秀、馬念先、旺福組成馬年限定團體「福馬林（FullMoney）」，將於3月29日青年節當天，舉辦「福馬林 金年節」馬年限定演唱會。談到團名的由來，林美秀笑稱：「誰會想叫自己『福馬林』？」這回把旺「福」、「馬」念先、以及自己的姓氏「林」，這3個字湊在一起，她說：「既然叫福馬林，在台上做任何安排都是合理的！」

原來馬念先與林美秀因拍戲結識，後來讓林美秀在歌壇一戰成名的〈金罵沒ㄤ〉正是出自於馬念先之手，而旺福小民與馬念先合作了林育群的歌〈粗線條〉，當時合唱的對象正是林美秀，如此「間接合作」的關係，讓馬念先笑說「原來我們早就在『隱形成團』很久了，兜了一大圈才正式原地出道，這次組團絕對是老天爺安排好的劇本。」

3組藝人都很資深，林美秀入行38年、馬念先32年、旺福成軍28年，三方加起來的資歷高達98年。這次合體，旺福是音樂擔當，林美秀擔任舞蹈和舞台劇總監，她打包票預告：「每位都有合體於各自的part，絕對讓台下的觀眾驚喜連連，只怕大家嗨到燒聲！」