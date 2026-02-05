林美秀、馬念先、旺福合組限定團 「福馬林」329開唱

林美秀（右2）、馬念先（左2）與旺福組成馬年限定團體「福馬林 」。（圖／馬念先工作室提供）

國民天后林美秀、都會才子馬念先，加上快樂搖滾天團旺福，三組指標性人物宣布組成馬年限定團體「福馬林 (FullMoney)」。提到團名「福馬林」分別取自成員：旺「福」、「馬」念先與「林」美秀的姓氏縮寫。林美秀笑稱這是天意，英文名更取諧音「FullMoney」，象徵開春財源滾滾。

其實3組人馬結緣已久，從經典廣告神曲〈金罵沒ㄤ〉到〈粗線條〉，馬念先直言這場「原地出道」是老天爺安排好的劇本。計算3方資歷，入行累積高達98年，林美秀開心表示：「這數字一聽就會發！」

「福馬林 」將在3月29日舉辦售票演唱會。（圖／馬念先工作室提供）

可說是演藝圈最強「金」字招牌正式集結的「福馬林」，將於 3 月 29 日青年節當天在華山Legacy舉辦《福馬林金年節》馬年限定演唱會，並由林美秀擔綱「舞蹈總監」，旺福負責天馬行空的音樂創意，馬念先則擔任理性代表，預告演出將在荒謬與專業間抓到完美平衡，用音樂作為最強防腐劑，帶領樂迷找回純粹的快樂。

