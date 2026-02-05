林美秀、馬念先、旺福組限定團 「福馬林」青年節開唱

記者王丹荷／綜合報導

迎接馬年到來，林美秀、馬念先、旺福宣布組成馬年限定團體「福馬林（FullMoney）」，宣布將於3月29日青年節當天，在Legacy舉辦《福馬林 金年節》馬年限定演唱會。談到團名由來，林美秀笑稱：「誰會想叫自己『福馬林』？」但一想到成員是旺「福」、馬念先、以及自己的姓氏「林」，這3個字湊在一起簡直是天意。

林美秀直言：「既然叫福馬林，在台上做任何安排都是合理的！」除了中文團名自帶「馬」字，英文團名還特別以諧音梗取為「FullMoney」，適逢年節開春可說十分應景，讓「福馬林」堪稱是馬年樂壇最「福氣」的限定組合。

會湊在一起組團，其實源自於彼此在音樂上結下的「福緣」甚深，原來當初馬念先與林美秀因拍戲結識，後來讓林美秀在歌壇一戰成名的廣告神曲〈金罵沒ㄤ〉正是出自於馬念先之手；旺福小民也因為與馬念先合作了小胖林育群的歌〈粗線條〉 ，當時合唱的對象正是林美秀！如此「間接合作」的關係，讓馬念先笑說：「原來我們早就在『隱形成團』很久了，兜了一大圈才正式原地出道，這次組團絕對是老天爺安排好的劇本。」

看似天馬行空的組合，背後其實有著驚人的實力支撐。計算3組藝人的演藝資歷：林美秀入行38年、馬念先32年、旺福成軍28年，3方加起來的資歷高達98年。林美秀豪爽表示，「這個數字一聽就會『發』，這是1場累積了近百年的能量釋放」，演出內容會努力在荒謬與現實間抓到完美平衡，確保音樂性依舊專業動聽。

對於這次合作，旺福展現一貫的樂觀精神，認為這是「歡樂的大總和」，「光是想到大家聚在一起開會，嘴角就會不自覺上揚。」馬念先則是團體中的「理性擔當」，在練團與開會時不忘不斷提醒團員：「大家天馬行空很棒，但脫口秀橋段千萬不要玩到收不回來，不要讓觀眾看到想退票！」而旺福則被團內公認是「天馬行空」派的音樂擔當，馬念先笑說：「旺福每次練團都會一直加一直加困難度，讓一旁的音樂總監老師完全不敢分心，深怕一轉眼又是另外一題！」

唱跳俱佳的林美秀則被推派擔任「舞蹈和舞台劇總監」，責任感上身的她因為希望團員們一同跟上練舞進度，熱心地幫大家借了練舞教室一起練舞；對於彼此認識多年首次合作，林美秀信心滿滿，「這組合可以唱歌、可以跳舞，當然要IN啊！」演唱會現場會端出怎麼樣的「菜色」獻給買票入場的觀眾？她打包票預告：「每位都有合體於各自的part，絕對讓台下的觀眾驚喜連連，只怕大家嗨到燒聲！」

