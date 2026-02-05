林美秀、馬念先、旺福組限定團 「福馬林」青年節開唱
記者王丹荷／綜合報導
迎接馬年到來，林美秀、馬念先、旺福宣布組成馬年限定團體「福馬林（FullMoney）」，宣布將於3月29日青年節當天，在Legacy舉辦《福馬林 金年節》馬年限定演唱會。談到團名由來，林美秀笑稱：「誰會想叫自己『福馬林』？」但一想到成員是旺「福」、馬念先、以及自己的姓氏「林」，這3個字湊在一起簡直是天意。
林美秀直言：「既然叫福馬林，在台上做任何安排都是合理的！」除了中文團名自帶「馬」字，英文團名還特別以諧音梗取為「FullMoney」，適逢年節開春可說十分應景，讓「福馬林」堪稱是馬年樂壇最「福氣」的限定組合。
會湊在一起組團，其實源自於彼此在音樂上結下的「福緣」甚深，原來當初馬念先與林美秀因拍戲結識，後來讓林美秀在歌壇一戰成名的廣告神曲〈金罵沒ㄤ〉正是出自於馬念先之手；旺福小民也因為與馬念先合作了小胖林育群的歌〈粗線條〉 ，當時合唱的對象正是林美秀！如此「間接合作」的關係，讓馬念先笑說：「原來我們早就在『隱形成團』很久了，兜了一大圈才正式原地出道，這次組團絕對是老天爺安排好的劇本。」
看似天馬行空的組合，背後其實有著驚人的實力支撐。計算3組藝人的演藝資歷：林美秀入行38年、馬念先32年、旺福成軍28年，3方加起來的資歷高達98年。林美秀豪爽表示，「這個數字一聽就會『發』，這是1場累積了近百年的能量釋放」，演出內容會努力在荒謬與現實間抓到完美平衡，確保音樂性依舊專業動聽。
對於這次合作，旺福展現一貫的樂觀精神，認為這是「歡樂的大總和」，「光是想到大家聚在一起開會，嘴角就會不自覺上揚。」馬念先則是團體中的「理性擔當」，在練團與開會時不忘不斷提醒團員：「大家天馬行空很棒，但脫口秀橋段千萬不要玩到收不回來，不要讓觀眾看到想退票！」而旺福則被團內公認是「天馬行空」派的音樂擔當，馬念先笑說：「旺福每次練團都會一直加一直加困難度，讓一旁的音樂總監老師完全不敢分心，深怕一轉眼又是另外一題！」
唱跳俱佳的林美秀則被推派擔任「舞蹈和舞台劇總監」，責任感上身的她因為希望團員們一同跟上練舞進度，熱心地幫大家借了練舞教室一起練舞；對於彼此認識多年首次合作，林美秀信心滿滿，「這組合可以唱歌、可以跳舞，當然要IN啊！」演唱會現場會端出怎麼樣的「菜色」獻給買票入場的觀眾？她打包票預告：「每位都有合體於各自的part，絕對讓台下的觀眾驚喜連連，只怕大家嗨到燒聲！」
「福馬林 （FullMoney）」成員排排站（左起：旺福推機、馬念先、旺福女主唱mami、旺福鼓手肚皮、林美秀、旺福主唱姚小民）。（馬念先工作室提供）
福馬林海報。（馬念先工作室提供）
其他人也在看
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
遭嗆「烏克蘭是俄羅斯鄉下」佳娜錄影被羞辱氣炸 網挖出4年前片段：全靠薔薔打圓場
烏克蘭籍女星佳娜近期在節目中透露，過去錄影時曾遭同場女星公開冷嘲熱諷，直指「烏克蘭女生都沒讀過大學」，言論充滿歧視。消息一出，廣大網友立刻發揮偵探精神，挖出4年前佳娜與俄羅斯女星安妮（Annie）在節目中激辯片段。當時場面火藥味十足，而同場嘉賓「薔薔」超高EQ的救場行為，意外成為網友瘋傳焦點。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
從業以來最難受！韓媒金寶山守3天 1關鍵原因「放棄訪問具俊曄」
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間因感染流感引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。南韓節目《名人生老病死的秘密》也製作特輯來台跟拍具俊曄行程並曝光大S病故的時間軸，內容逼哭觀眾也讓收視率創下新高。
真人版《排球少年》神還原！西田有志「高速滑跪道歉」全球爆紅，本人幽默回應了
日本男子排球的王牌選手西田有志近，最近在 SV 聯賽明星賽中，因發球失誤不慎誤擊到場邊女性工作人員，當下他隨即展現了驚人的「高速滑行土下座」衝上前道歉，其速度之快與姿勢之標準，讓這段畫面瞬間在全球社群瘋傳，成為全新迷因。而這個充滿爆發力與戲劇效果的動作，被大批網友笑稱根本是動漫《排球少年！！》真人版上演。
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
舒淇曬「林家女子」合照掀暴動！3大女神同框竟像女大生 誰猜得出她們都50歲？
最讓網友震撼的是年齡對比—林心如與林熙蕾都已50歲，舒淇49歲，但畫面裡完全看不出歲月痕跡！皮膚透亮、笑容鬆弛，整體氛圍甚至被形容「根本女大生」，留言區立刻被「這麼美」、「完美角度」、「狀態太好」等讚嘆洗版，還有人直呼：「這三位加起來根本是凍齡天花板。」除了顏...
47歲影帝河正宇與36歲車貞媛交往中！被爆7月辦婚禮 爸爸火速「無奈回應」
南韓影帝河正宇（하정우）於今（4日）傳出即將於7月與圈外女友步入禮堂，引發演藝圈震撼。隨後其經紀公司迅速做出回應，證實河正宇確實正與小11歲的演員車貞媛（차정원）熱戀中，但對於「7月婚訊」則予以否認。
袁惟仁作品版權早賣斷 陶晶瑩點名曝「眾星友」金援8年不間斷
資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2月2日在家中辭世，享年59歲，消息傳出後，演藝圈震驚不捨。多年好友陶晶瑩近日在電台節目《陶色新聞》中回憶，得知好友病逝的噩耗當下情緒潰堤，坦言至今難以接受。
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
陸劇女神「臉縫7針」破相遭換角！新動向被酸資源降級
陸劇女神「臉縫7針」破相遭換角！新動向被酸資源降級
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」思亡妻 姜元來揭鼻酸一幕
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意，「酷龍」成員姜元來雖然行動不便也飛來台灣參加，透露具俊曄在休息室痛哭，並在紙上寫滿「徐熙媛」、「熙媛啊」，讓人看了鼻酸。
白冰冰致電S媽「提供法律建議」 喊話具俊曄回歸演藝圈
【緯來新聞網】70歲白冰冰身為民視節目《超級冰冰Show》製作人、主持人，今（5日）為了慰勞辛苦的幕
吳宗憲「真的包給Lulu、陳漢典200萬」 群組要紅包對話紀錄曝光
吳宗憲 4 日為演唱會「2026 臭男人」進行宣傳，他的徒弟 Lulu 黃路梓茵與陳漢典在他眼皮底下交往，日前也順利完成婚禮，吳宗憲甚至親自擔任證婚人。外界相當關心他當時誇下海口的 200 萬禮金是否兌現，對此他也直接拿出對話紀錄證明。
劉德華60歲妻罕露面！朱麗蒨揹20萬精品包現身佛教活動
朱麗蒨（舊誤植：朱麗倩）2008年和「天王」劉德華（華仔）結婚後，育有一女劉向蕙，作風非常低調，默默地為家庭奉獻，甘願當天王背後的女人。近日，大陸媒體曝光朱麗蒨出席佛教活動的照片，掀起熱烈討論。
趙露思素顏辦證採檢糞便 驚恐直呼：那根棉籤轉兩圈太崩潰
陸劇女神趙露思早前在海南三亞擺攤賣雞蛋糕被認出來，如今她的擺攤Vlog影片終於正式曝光。為了在三亞夜市合法擺攤賣家鄉味蛋烘糕，她身體力行帶著團隊衝去衛生單位體檢。沒想到這場女神的日常，竟在「糞便採檢」環節徹底崩壞。
傳變賣名錶、開賓利被酸！嚴凱泰千金豪門穿搭日常曝 手戴378萬鑽錶
國產車品牌創辦人嚴凱泰2018年不敵食道癌辭世， 21歲女兒嚴珮瑜近日因將IG帳號設為公開日常生活照、露臉自拍照也一併曝光。隨著照片曝光，她的身份背景與行頭配置隨即被放大檢視，迅速成為話題人物。其中，嚴珮瑜身上最具辨識度的單品，莫過於市價約378萬的「錶王」百達翡麗，連髮圈都是香奈兒。蔡維歆
袁惟仁病逝！女兒1月初見最後一面 「我很愛爸爸」吐遺憾
「小胖老師」袁惟仁2日證實離世，享年57歲，但過去時間因健康問題臥病7年多，也與前妻離婚長達10年，期間兒女都由前妻照顧，他則由姊姊、媽媽照料。不過，女兒袁融（梓蛋）事後透露上個月有到台東探望，並吐露與爸爸的遺憾。