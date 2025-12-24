【林美貞專欄】平安夜，點亮內心新煙火

叮叮噹，叮叮噹⋯⋯熟悉的節慶旋律在夜色裡響起，滿街閃爍的燈飾，把聖誕節的氣氛點得格外熱鬧。城市在發光，人群在流動，而我在這樣的夜裡，只想與自己好好說話。

回首 2025...這一年，走得並不輕鬆。有些關係，在不說破的沉默中悄然散去；有些事，走著走著，就不再需要答案了。不再執著誰對誰錯，也不想反覆追問為什麼，人生走到這裡，終究只是方向不同了。

過去，那些人、那些事，無論好或不好，都已離場；無論幸或不幸，也都真真切切地走過。就讓過去所有的歡聲與淚水，在即將到來的新年夜天空裡，化作煙火。曾經那樣用力地綻放，最後也學會安靜地寂滅。

我不急著原諒誰，也不逼自己遺忘。時間如雷電般飛逝，有些記憶，妥善收藏，就成了前進的動力。或許，這正是女人的超能力，柔軟卻堅韌，拒絕停滯，在一次次重來之中，選擇擁抱新生。

今年，我們見證了災情的無情，也目睹了社會事件的紛亂。前者，因為一份凝聚起來的愛，變得無比強大，讓人看見彼此仍然擁有靠近、守望與感動的能力；而後者，暴露人性陰暗與社會裂縫，但也提醒著我們，世界亂了，我們不能亂！

當利益主導一切，對立被不斷放大，當立場勝過理解，輸贏凌駕於共好，人會被這樣的環境逼得疲憊、失序，甚至迷失。某種程度上，我們都生病了，不是身體，而是心與價值。如果再不好好正視這些問題，未來，只會一次比一次更嚴重。

叮叮噹，叮叮噹⋯⋯平安夜，不必刻意歡喜，只需讓心，慢慢安靜下來。但願走過風雨的我們，都能在這一夜，輕輕放下這一年的重量，帶著清醒，自信和燦爛的微笑，大步走向明天。

你準備好了嗎？明年，我們一起閃耀！

