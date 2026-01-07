【林美貞專欄】〈慢慢把時間放回心裡〉～在願望與陪伴之間，迎向新的一年

新年一定要許下願望嗎？或許吧。畢竟，有新的願望，才會讓人感覺自己正迎向一個新的開始。

新年聚會時，朋友們總會自然地交換彼此的新年心願。有人希望回到歌唱班完成一個碩士學位、有人想多留些時間投入教會的志工服務、有人說今年一定要完成一場鐵人三項、也有人只是想為家人學會煮出一桌菜，或提醒自己，每天多喝兩杯水。其實，願望不必宏大，也不必急著為自己設定唯一的方向。有些看似微小的期待，指向的都是同一件事，就是把生活過得更靠近自己一點。

當日子走得夠久，便會明白，有些時刻並不需要再向未來索取什麼，而是學會把已經走過的，好好放回心裡。於是，願望從一個必須完成的目標，慢慢轉化成一種溫柔的提醒，提醒我們仍然願意生活。

是的，2025 的重量，早已悄悄在日常裡一點一點鬆開。那些曾經用力撐住的片刻、反覆懷疑自己的夜晚，並沒有消失，只是慢慢被時間接手，融入生活的底色。留下來的痕跡，提醒我，原來我也走了這麼遠。放下，並非退卻，而是一種更穩定、也更篤定的前行方式。

踏入 2026 年，我仍然會在工作崗位上努力前行。無論是在自己熱愛的演藝工作中，或是站在工作台前反覆琢磨創作，對我而言，這些從來不只是表現，而是一場長時間與自己的對話。反覆練習、一次次修正，並不保證結果，卻讓我確信，自己仍誠實地走在路上。不急著被看見，卻願意持續付出，這本身就是一種選擇。

回到生活裡，我很是安慰，反而是被兒子牽著手，讓我學著慢下來。在他年輕的世界裡，還沒有那麼多既定的標準與比較，只是踏實地走著自己的步伐。我跟著他專心看、專心感受，也重新練習如何與時間相處。因為他，我再次留意那些平時不太注意的小事。看著光灑進窗戶的影子慢慢移動，日子也照著自己的節奏流動，那些原本以為微不足道的瞬間，其實正構成生活本身。

身為母親，我很清楚，陪伴不是為孩子安排方向，而是在他已能獨立行走之後，仍願意與他並肩。當孩子長大，母親學會放鬆手心，把信任留給距離。你願意在，他就知道自己並不孤單，你願意慢，他也能按照自己的節奏前行。成長不再急於抵達某個地方，而是在日子裡，彼此學會安心同行。

對我來說，與其為未來設定太多願望，我更希望作品能持續保有靈魂，生活能留有餘白，不急著完美，也不以速度衡量價值，讓人生保有重新調整的從容。在努力迎向更好的自己的同時，也能和兒子一起，把日子過成值得珍藏的時光。

或許，能夠在這樣平凡的日子裡安穩生活，看著時間慢慢沉澱，陪伴自然留下溫暖的痕跡…這，本身，就是新年最好的祝福。

