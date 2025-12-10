【林美貞專欄】把快樂留給美好的相處

人際關係，是我們一生都會不斷面對的課題。

在青春洋溢的年紀，身旁總是熱鬧，人來人往，也不會太在意誰在中途離開。那時候的我們，總以為自己必須被大家喜歡，因此即使遇到不對盤的人，或待在讓自己不自在的場合，也懶得特別劃清界線。即便你知道，有人是來打探隱私的，有人把你當人脈，有人只是想看笑話，你卻選擇把不舒服藏在心裡，假裝一切無事。

可長大後的友情，不再是比誰的圈子大，而是比誰過得真實。你會開始遠離讓你消耗的人，不再硬撐那些只剩禮貌的聚會，也不願再為了維持表面的和諧而委屈自己。因為你已經看透，能自在相處的關係，比任何熱鬧都珍貴。

隨著人生步入不同階段，經歷的事情越多，你會逐漸明白，每個階段都會認識不同的朋友，當然也會看著一些人漸行漸遠，那就隨緣讓他走吧！

不是所有人都能當一輩子的朋友，多數人只是來到你生命中的某一站。有些人認識越久、相處越多，你越能確定彼此始終站在不同的平行線上。若他們還不時帶來負能量，甚至踩踏你的底線，那種感覺就像穿著不合腳的鞋子走長路，緊繃又痛苦。

畢竟，千人同茶不同味。

你不能期待每個人都理解你的觀點、認同你的價值。他有他的立場，你有你的底線，而你能做的，就是替自己做出最好的選擇。到了這個年紀，任何讓你不舒服的關係都該停下來，不必再讓負能量擾亂你的人生軌道。如果真的遇到了，那就讓對方回到「最適合的位置」，甚至是陌生人，也無妨。

因為人與人之間，需要的從來不是討好，而是最基本的尊重。

那些你以為失去的人，其實只是生命替你做的篩選；而那些依然留下來的，往往是懂得你沈默、在你人生風雨裡願意伸手的人。真正能陪我們走長路的朋友不用多，能讓人心安的相處，也從來不需要用力維持。一句問候、一聲鼓勵、在你艱難時輕輕陪著你，這些帶來的都是力量，而不是負擔。

人心，往往在最低谷時才看得特別清楚。

有些人注定只陪你走一段路，但這並不代表相遇不重要；有些人會一直在，而你也清楚，那是因為彼此心裡都還願意留一個位置。

人際關係到最後，不是你該討好誰，而是你願意把快樂留給哪些美好的相處。

