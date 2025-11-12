【林美貞專欄】沒有人可以要你放下一切，除了自己

總是有人冷冷的說著：「都過去了，你怎麼還沒放下？」

旁觀者，往往都是最會分析的智者！但他們不知道，有些傷不是時間不肯帶走，而是我仍在學著理解那個曾經的自己。再說，他們沒經歷過我的痛、不了解我的坎，憑什麼要我這麼快釋懷呢？

那個坎，或許是一段關係、一場離別、一段你曾經全心全意投入卻失望收場的故事。別人看起來覺得不過如此，但只有你自己知道，那份痛，是怎麼一點一滴滲進骨子裡的。所以別急著被催促而去放下，因為那不是瞬間的覺悟，而是一個緩慢的自我成長過程。

廣告 廣告

或許你還會在某個場景閃過那個人的影子，會在某首歌響起時突然紅了眼眶，也會在獨自一人的午後，茫然的問自己：「我是不是還沒走出來？」

沒關係，真的沒關係的，不要再責怪當初的自己！那時候一個人，孤獨的站在霧里，很是迷茫，但也很努力了，就給受傷的自己一點時間，也給自己多一點的理解吧！

人生路上，我們總會有出錯，遇到了，就坦然面對吧！犯錯不是世界末日，錯一次、兩次、三次又如何？你們看到的是結果，而我經歷的是整個過程。

有時候，人生的課題不是「忘記」，而是要「看見」！看見自己在愛裡曾經多麼用力，看見自己被傷時還在逞強，看見那個跌倒後依然願意爬起來的自己。或許不見得每件事都有答案，那就讓時間慢慢給自己答案吧！不需要逼迫自己快點復原，快點重新開始，當你開始願意理解那個受傷的自己，而不是逼她快點恢復，那一刻，其實就是「成長」的開始。

我們也不需要每次受傷後，都要變成為誰口中「堅強的女人」，不需要讓別人看見妳「走出來了」，更不需要別人來懂妳。只要學會在情緒來的時候，陪自己好好坐一下、哭一下、再慢慢的起身。這不是軟弱，而是慢慢在學會勇敢！

誠實勇敢面對自己情緒，並願意相信明天會更好，這樣的我們，其實早就放下了。不是放下那段過去，而是放下「一定要完美」的自己。

Stephenie 林美貞：https://www.facebook.com/StephenieLinMeiZhen

艾迪昇傳播/經紀公司：https://idson.com.tw/tw/

延伸閱讀

【林美貞專欄】學會了自己烘麵包，愛情就不再是選擇題

【林美貞專欄】從零開始的勇氣