【林美貞專欄】生日感悟《慢一點，也是一種勇氣》

上禮拜在日本過生日，沒有慶生派對，也沒有刻意安排的儀式感，只是牽著我的最愛，兩人走在東京的街道上，吃吃、笑笑，看著人群來去，讓時間自然流動。那天，很開心收到許多朋友的祝福，但其中一位老朋友傳來的一段分享文字，卻讓我特別停下來：

「活著不僅需要氧氣，更需要勇氣，還得有霸氣；用大把時間迷茫，在幾個瞬間成長。活得坦蕩，活得真實，才能自在。」

（圖／林美貞）

或許是人在異地，或許是生日的緣故，短短幾句，我卻反覆看了好幾分鐘。不是因為它多麼勵志，而是因為它太貼近一個女人，更像是我真實的人生狀態。

廣告 廣告

「活著需要勇氣」這件事，對女人來說，從來不是抽象的。很多時候，我們都像是被堵在黑暗的隧道中，徬徨無助，卻依然勇敢提起腳步往前走。不是因為身邊真的沒有人，而是那段路，終究只靠能自己走完。對女人而言，這樣的時刻並不陌生。在外人眼中，我們或許早已站在應該很穩定的位置上，有家庭、有工作、有被期待的樣子。可是只有自己知道，內心其實還在黑暗裡摸索著出口。你不是真的不知道方向，而是默默承受著自己的不確定。

（圖／林美貞）

黑暗的隧道之所以漫長，是因為它逼你慢下來，逼你誠實面對那些被忽略已久的聲音...你真正想要的是什麼？你還願不願意繼續這樣生活？如果這一次不再勉強自己，會不會反而更接近自己要的答案？

於是你開始選擇不再凡事退讓，不再為了和諧而消音自己，而是有些「霸氣」地承認：我有我的感受、我的選擇，不需要時時合理化。當衝破這個點後，人生並沒有立刻變得輕鬆，世界也沒有因此改變它的步調，但你會清楚地知道，有些決定一旦站穩，就不必再退回去。

（圖／林美貞）

最讓我停下來的，是這一句：「用大把時間迷茫，在幾個瞬間成長」，那一刻，心裡確實抖了一下。

女人的成長，往往不在掌聲裡，而是在無數個自我懷疑的夜晚，在一次次跌倒又站起來的循環中。那些看似停滯的時光，其實正在悄悄重組我們對世界、對關係、對自己的理解。

對女人而言，真正的力量，不是在出口的光亮中被看見，而是在無人陪伴的時候，仍然願意牽著自己往前。哪怕腳步顫抖，哪怕方向模糊，依然沒有停下來，而這樣的你，已經在成長了。

所以，「活得坦蕩，活得真實，才能自在」，對我而言不是一句結論，而是一種持續練習的狀態。練習在關係裡不迷失，在責任中不消失，在愛裡不把自己交出去太多。

那天，我沒有特別為未來許願，只在心裡對自己說：雖然迷茫過，卻從未放棄過。如果女人的一生注定要花很長的時間找回自己，那我願意慢一點，至少，走得坦然而清楚。因為真正的成長，不是變得更厲害，而是終於能自在地，活在自己選擇的人生裡。就像現在的自己，最自在，也最喜歡這個樣子的時候。

Stephenie 林美貞：https://www.facebook.com/StephenieLinMeiZhen

艾迪昇傳播/經紀公司：https://idson.com.tw/tw/

延伸閱讀

【林美貞專欄】〈慢慢把時間放回心裡〉～在願望與陪伴之間，迎向新的一年

【林美貞專欄】平安夜，點亮內心新煙火