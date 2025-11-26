【林美貞專欄】走在風雨中的你，其實比自己以為的更強

如果你正在風雨中，請停一下，深呼吸，然後告訴自己：我不是不夠好，我只是正在成長成那個連自己都還沒見過，但一定更堅韌、更明亮的自己。

有時候，我們會被迫踏上一段孤獨的旅程，也許是在一段關係走到了盡頭，也許是人生突然轉了彎，也許是在某個瞬間，你清楚地意識到，這條路，到最後真的只能靠自己。

在那風雨交加的日子裡，孤單、無助，挫敗，總是比陽光先抵達我們的心。那些沒有人看見的努力、那些一個人撐過的深夜、那些你以為只有你才會痛的角落，其實也正是無數人共同走過的真相。旁人或許陪在身邊，但心裡最深的那塊黑暗，只有你自己知道，也只有你，才知道自己是怎麼一步步撐過來。

我一直記得一句話，因為人生很多時候就像它說的～

Hard times create strong men, strong men create good times, good times create weak men, and weak men create hard times.

是的，那些失敗與艱難從來不客氣，它會逼你站起來、逼你成長、逼你讓撐著變成本能。等你咬著牙跨過那段最黑的時期，回頭看時，你才會驚覺，原來那些讓你痛到以為會崩潰的日子，並沒有摧毀你。它們反而是在你最狼狽的時刻，悄悄把你鍛造成更堅強、更清醒、更有力量的自己。

然而人總是這樣，一旦日子開始變好、變安穩，我們就會容易鬆懈，容易卸下心房，容易忘記自己是曾經怎麼從深淵爬上來的。

而命運也最會挑時機，往往在你以為一切都平順的時候，再給你一場突如其來的風雨。不是為了擊倒你，而是為了提醒你，你的強韌不是天生的，而是一次次的風雨裡，鍛練出來的！

這不是悲觀，這是人生的節奏。它讓你認清自己，提醒著，你不是脆弱，你只是偶爾忘記自己有多強。我們在好日子與壞日子的循環裡浮沉，也在其中不斷鍛鍊自己的心。陽光和風雨，本來就是生活裡的兩種必然，缺一種，另一種就不會顯得珍貴。

走在風雨中的人，也許會慢下腳步，也許會暫時迷路，但請相信，沒有一場風，是白吹的；沒有一滴雨，是白落的。每一段心碎、每一次感到快撐不住的瞬間，都是未來底氣的一部分。

當你真正走過那些幾乎以為會倒下的日子，才會明白，那些人性裡的崩裂、那些讓你以為站不穩的瞬間，其實都沒有擊垮你。它只是教會你自己撐傘、自己辨路、自己帶著過去所有的痛與堅持，還有那顆不肯放棄的心，繼續往前走。

無論前方還有多少未知，風會停，雨會歇，而陽光也會再次照亮你我的路。所以，請再相信自己一次，走在風雨中的你，其實比自己以為的，更強。

