【林美貞專欄】《走過一半的人生，妳仍然可以為自己選擇》

人生走到四十、五十歲，我們大多不是沒有努力過，相反地，我們已經付出了太多。有一段很長的時間，我們都把自己放在後面。努力成為好女兒、好太太、好媽媽，忙著撐起一個家，也忙著照顧身邊每一個重要的人。一轉眼，孩子大了，責任依然在，而人生，卻悄悄來到了下半場。

時間本身並不殘忍，真正殘忍的是，在漫長的歲月裡，我們不知不覺中，甚至為了配合社會，慢慢放下了自己。甚至忘了，自己也曾經有過渴望、有過夢想。對許多女性來說，常在選擇之間被要求體諒、犧牲與妥協。家庭、關係、孩子、工作，這些選擇沒有一件是錯的，卻常常被排成一條不能回頭的路。好像一旦做了某個決定，就必須放棄其他可能，甚至不敢再為自己多想一步。很多人也會說，到了這個年紀，日子就該這樣過了，夢想，是年輕時的事。

廣告 廣告

其實我們都曾經很清楚地知道，那個對未來充滿想像的自己。只是後來，生活變得現實，責任變得具體，選擇看起來不再那麼單純，而這些一點一滴都會為人生帶來改變。於是一次次把自己往後放，並選擇扛起一切。

人生本來就沒有完美選擇。回頭看，那些走過的路，都是當時最用心、最努力的決定。我們不需要否定過去，也不必對自己感到抱歉。即使曾經失望、受過傷，也不代表這一生只能停在那裡。走到這個階段，追逐夢想的意義，早已不是證明什麼，而是在某個時刻，依然有能力把自己慢慢找回來。

（圖／林美貞）

看看楊紫瓊，人生60歲才站上演藝最高殿堂，奪下2023年的奧斯卡最佳女主角獎。

年輕時的她以拍攝動作片成名。她的訪問曾說到，當進入中年後，可以選擇的角色愈來愈少，甚至有人告訴她：「妳的年紀，已經不適合當主角了。」對許多女性，尤其女性藝人來說，這句話並不陌生。但她沒有急著證明自己，只是默默的努力向前走。直到 60 歲，她在《媽的多重宇宙》裡演出，才讓她最終站上奧斯卡舞台，拿下影后。

她當時在舞台時說的那句話，印象很深刻，相信也感動了無數的中年女性：

“Ladies, don’t let anybody tell you, you are ever past your prime.”（女人，不要讓任何人告訴妳，妳已經過了巔峰。）

她的成功不只是拿獎，而是從未放棄追逐夢想，也為自己保留位置的權利，即使來到人生的下半場。

所以請妳記得，沒有任何人、任何身分、任何年齡，能剝奪妳繼續追逐夢想的權利。不是因為夢想一定會實現，而是因為妳有資格去想、去嘗試、去靠近。

有些夢想不必轟轟烈烈，也不必被證明什麼，只要不辜負那個曾經對未來抱有期待的自己。即使走過一半的人生，不會是終點，而是一次更清醒的開始。別怕重新開始、也不怕沒有人看懂，就算繞遠路也無妨，只要你還在路上，人生就始終保有無限可能。

Stephenie 林美貞：https://www.facebook.com/StephenieLinMeiZhen

艾迪昇傳播/經紀公司：https://idson.com.tw/tw/

延伸閱讀

【林美貞專欄】生日感悟《慢一點，也是一種勇氣》

【林美貞專欄】〈慢慢把時間放回心裡〉～在願望與陪伴之間，迎向新的一年