林義守力薦張顯耀操盤南二都選戰？義联集團：不實傳言

前立委張顯耀傳出將督導南二都選戰。（資料照）

政壇近日傳出國民黨主席鄭麗文有意指派前立委張顯耀督導明年「南二都」選戰，更有媒體爆料，幕後推手是義联集團創辦人林義守。對此，義联集團今（23）日發聲明駁斥，強調是不實傳言，近期創辦人未與目前媒體報導所載各黨派政治候選人有任何互動，更無所謂「林義守力薦張顯耀操盤南二都選戰」情事。

近日有媒體報導，鄭麗文為了兌現自己贏下台灣尾的承諾，將派任前立委張顯耀接任副主席，甚至進一步督導「南二都」，負責選舉操盤，更直指張顯耀人事案幕後最大推手，即是來自義联集團創辦人林義守的親自力薦。

對此，義联集團發聲明澄清，媒體報導指稱本集團創辦人力薦張顯耀先生操盤南二都選戰，此等傳聞並非事實。本集團創辦人近期並未與目前媒體報導所載之台面上各黨派政治候選人有任何 互動，更無所謂「林義守力薦張顯耀操盤南二都選戰」之情事。

義联集團強調，面對當前國際經濟情勢諸多艱難挑戰，本集團正全心全力專注於事業經營與永續發展，期能繁榮地方發展與創造社會經濟價值。

