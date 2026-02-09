林義雄不願生平事蹟被杜撰創作 若有人這麼做「會叫女兒提告」
欲將林宅血案搬上大銀幕的電影《世紀血案》爆發爭議，製作方坦言沒有經過當事人林義雄的同意，導演徐琨華也宣布暫停後製工作。紀錄片導演陳麗貴透露，林義雄曾經明確表態，不希望有人去編造杜撰或創作關於他的生平事蹟或思想，「百年後，若有人這麼做，他會叫奐均去告他們。」
怕林義雄不同意 製作方「先拍再說」爆爭議
《世紀血案》號稱改編自1980年的林宅血案，但該片直到殺青記者會後才正式曝光，遭質疑未經林義雄等人同意就開拍，且導演徐琨華也被證實有情治單位後代的身分，引發議論。
主演群在爆發爭議後陸續發聲道歉並切割，指控製作方在合約中宣稱有獲得合法授權，籌拍該片的「費思兔文化娛樂」透握聲明回應表示，他們絕無不敬之意，但在執行過程中有疏失溝通不週，他們鄭重致歉並會負起責任。據悉，該片由出品人蘇敬軾親自編寫劇本，製片人郭木盛坦言，擔心題材敏感、談授權可能不是很方便，因此「先拍再說」，想等殺青後再去找林義雄或其基金會洽談。
據報，年邁的林義雄疑似對此事尚不知情，而紀錄片導演陳麗貴則透露，林義雄過去對於類似情況的態度其實相當明確。
蔡瑞月欲改編為舞蹈 林義雄正色拒絕
陳麗貴表示，長年追隨林義雄參與人民作主運動的志工，都學會低調行事與謹言慎行，更不會輕易地去碰觸40多年前發生的那件事，「我們都知道那是不可言說，不忍回望，卻又揮之不去的巨大傷痛。」
陳麗貴回憶，2005年蔡瑞月基金會以林義雄的故事編舞「林義雄靜默的腳步」，當時她很興奮將此事告知林義雄，未料林竟然很正色地回應表示，他的生平事蹟與他的思想，都已經寫在自己的著作中，不希望有人再去編造杜撰或創作，「百年後，若有人這麼做，他會叫奐均去告他們。」陳麗貴說，此後若有人說想要以林義雄的故事從事任何創作，她都會轉告林當年這段話。
林義雄鮮少公開提悲劇 陳麗貴嘆：他放得下嗎
也許有人會覺得林義雄不近人情，但陳麗貴認為，那是因為他們不了解何謂凄入肝脾、椎心刺骨。林義雄在90年代返台後陸續成立慈林教育基金會與核四公投促進會，期以教育文化提升民族心靈，並以實際行動深化台灣民主，「那是他對台灣的愛，也是他的自我療傷。」除了每年228在義光教會與慈林墓園舉辦追思會之外，林義雄也鮮少對外提及1980年發生的那件往事。
2020年，血案發生40週年之際，積累40年的創痛與壓力一夕之間如山洪爆發，身心崩潰的林義雄拉著妻子方素敏衝到母親和雙胞胎女兒的墓園「放鞭炮」，對妻子說：「40年了，我們該放下了！」
陳麗貴感嘆，「他放下了嗎？他放得下嗎？」她指出，徐琨華的父親徐小明曾將美麗島事件拍成背棄理想的師生戀情，是否刻意淡化、扭曲美麗島事件？《世紀血案》在宣傳記者會上以輕佻談話引起社會譁然，「不管影片最終如何呈現，光是這樣的殺青姿態就是一種對社會的挑釁與傷害，更何況是對家屬！」
