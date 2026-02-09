林義雄不願生平遭改編創作 陳麗貴轉述他曾說「會叫女兒奐均提告」



電影《世紀血案》號稱以林宅血案為題材改編，但未經當事人林義雄及家屬授權同意，引發社會各界撻伐。紀錄片導演陳麗貴近日分享，林義雄過去曾明確表態，不希望任何人編造、杜撰或創作關於他的生平事蹟與思想，並直言「百年後，若有人這麼做，他會叫奐均去告他們」，貼文引發諸多網友紛紛表達心疼與悲愴。

出品人蘇敬軾親自編寫劇本 製片人坦言選擇「先拍再說」





《世紀血案》號稱改編自1980年林宅血案，但直到殺青記者會後，才被揭露未取得林義雄或其家屬授權。爭議爆發後，主演群陸續發聲致歉並切割，指出製作方曾在合約中表示已取得合法授權。出品公司「費思兔文化娛樂」則發布聲明，強調並無不敬之意，但坦承執行過程中溝通不足，已鄭重致歉並表示將負起責任。導演徐琨華昨（8日）也宣布暫停本片後製作業。

據了解，該片由出品人蘇敬軾親自編寫劇本，製片人郭木盛也曾坦言，因題材敏感、擔心授權不易，選擇「先拍再說」，原計畫待殺青後再與林義雄或其基金會洽談。

導演陳麗貴轉述 林義雄過往的正色回應

對此，陳麗貴指出，長年追隨林義雄參與人民作主運動的志工，多半低調謹慎，刻意避免觸碰40多年前那起悲劇，「我們都知道那是不可言說，不忍回望，卻又揮之不去的巨大傷痛」。





她回憶，2005年蔡瑞月基金會曾以林義雄的故事編舞，當時轉告林義雄後，對方正色回應，其生平與思想早已完整寫在著作中，不希望再被創作或改編，「百年後，若有人這麼做，他會叫奐均去告他們」。自此，只要有人提及想以林義雄的故事從事創作，她都會轉述這段話。

追思40週年之際 他曾衝至墓園喊著該放下了





陳麗貴也感嘆，林義雄長年鮮少主動對外提及林宅血案，僅在每年228於義光教會與慈林墓園舉辦追思活動。「2020年，血案發生40周年之際，積累40年的創痛與壓力一夕之間如山洪爆發，身心崩潰的林先生拉著林太太衝到母親和雙胞胎女兒的墓園放鞭炮。沒錯，放鞭炮！ 林先生對林太太說：40年了，我們該放下了！我們該放下了! 但是，他放下了嗎？ 他放得下嗎？」





她表示，當初加害者集團警總發言人徐梅鄰的兒子，徐小明曾將美麗島事件拍成一段背棄理想的師生戀情，「是否是刻意以虛構人物的道德瑕疵去淡化、扭曲《美麗島事件》的歷史意義？」；如今徐梅鄰的孫子徐琨華拍攝《世紀血案》，「是為了翻轉歷史詮釋？還是為了製造台灣內部的衝突？」





她直言，《世紀血案》毫無前奏，突告殺青，宣傳記者會上演員的輕佻談話引起社會譁然，「不管影片最終如何呈現，光是這樣的殺青姿態就是一種對社會的挑釁與傷害，更何況是對家屬！」（責任編輯：卓琦）

