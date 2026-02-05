林義雄仍在世 議員痛批《世紀血案》不是電影是嗜血

《世紀血案》殺青，(左起)楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。(記者潘少棠攝)

〔記者馮亦寧／台北報導〕改編自林義雄真實滅門血案的電影《世紀血案》日前正式殺青並舉行記者會，未料電影尚未上映，就先在網路掀起巨大爭議。台南市議員周嘉韋率先開第一槍，在社群平台公開表態「拒看《世紀血案》」，直言這是他首度呼籲大眾不要觀看的電影，相關言論一出，立刻引爆輿論。

周嘉韋表示，自己一向支持社會大眾透過影視作品理解台灣過去的「敏感時代」，也樂見歷史被討論與省思，然而《世紀血案》卻讓他無法認同。他直言，林家血案是台灣民主歷程中極其沉痛的一頁，「歷史必須被嚴肅對待」，若如劇組與主演所言「沒有意識形態」，那這部作品恐怕已失去作為歷史電影的正當性，只剩下披著真實事件外衣的虛構懸疑片。

台南市議員周嘉韋呼籲拒看《世紀血案》。(資料照，記者蔡文居攝)

更引發爭議的是，周嘉韋指出，現年84歲的林義雄本人仍然在世，劇組卻在未經當事人同意的情況下重現這段傷痛記憶，形同再次揭開尚未癒合的傷疤。他痛批，《世紀血案》與其說是電影創作，「更像是一種嗜血商品」，消費的不只是悲劇，而是仍在承受痛苦的人。

周嘉韋也坦言，自己身為影迷，向來珍惜能呈現台灣歷史的影視作品，但作為台灣人，他不希望社會大眾成為將悲劇商品化的「邪力者」，呼籲觀眾在進戲院前應更加審慎思考。

事實上，相關質疑並非僅止於政治人物。先前劇組殺青時，飾演林義雄的夏騰宏曾透露，為準備角色「幾乎找不到相關影像資料，只能透過照片想像神韻」，此番說法立刻引來網友質疑，為何劇組未安排與林義雄本人訪談？是否刻意避開當事者？

此外，飾演孕婦的楊小黎也曾形容拍攝過程「有一種福爾摩斯跟華生辦案的快感」，相關言論曝光後，更被部分網友怒批「嚴重失言」，認為演員未能共情林義雄一家遭滅門的巨大傷痛，反而將真實悲劇輕描淡寫成表演刺激。

現年84歲的前民進黨主席林義雄，亦是「林家血案」主角。(資料照，記者方賓照攝)

「林家血案」發生時，正值美麗島事件軍法大審期間，時任省議員的林義雄因涉案遭羈押。2月28日中午，兇嫌闖入林義雄住所，殺害林義雄的母親7歲的雙胞胎女兒，長女則身受重傷經搶救後生還。

截至目前，林義雄本人尚未對電影發聲，劇組也未就外界接連湧現的爭議作出正式回應。《世紀血案》究竟是歷史省思，還是如部分批評者所言的悲劇消費，在上映前就已成為社會高度對立的話題焦點。

