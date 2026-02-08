林義雄痛失老母、2幼女！揭血案幕後：有人放話侮辱遺體

娛樂中心／李汶臻報導

電影《世紀血案》改編1980年代政治懸案「林宅血案」，因劇組被爆出未取得當事人林義雄及家屬同意即開拍，引發外界批評。對此，社會記者出身的資深媒體人王瑞德，昨（7日）透過臉書發文並開直播揭密案件背後一段鮮為人知的幕後故事。他提及當年林家祖孫三人在家中遭人狠砍慘死後，竟有人放話要侮辱攻擊遺體。

翻拍「林宅血案」未獲授權掀拒看潮

改編自1980年代震撼全台「林宅血案」的電影《世紀血案》，未上映就風波不斷；劇本傳出未經當事人前立委林義雄及家屬同意拍攝，接著導演徐琨華、連帶其家族的背景也被起底，徐琨華被起底是當年警總發言人的後代；而演員李千娜後續因失言稱「沒那麼嚴重」，掀起風波的另一波高潮。儘管她7日發聲道歉，並宣布將此次參與演出的全數片酬捐贈給「慈林基金會」，以示負責，而劇組與其他演員也已陸續道歉說明，但相關討論仍未平息。

廣告 廣告

警當年24hrs守冰櫃「祖孫3人遺體」被盯上！他查哨「超詭一閃」嚇壞

電影《世紀血案》還沒上映就爭議不斷；演員從左自右依序：楊小黎、李千娜、夏騰宏、簡嫚書、寇世勳（圖／民視新聞資料照）





揭「林宅血案」幕後 警方組「護屍大隊」守遺體

社會記者出身的資深媒體人王瑞德7日在臉書發文回憶當年「林宅血案」幕後鮮為人知的一段往事。他指出，當年林家祖孫三人慘遭殺害後，社會上竟出現毫無人性、揚言侮辱遺體的言論。王瑞德表示，據他當年採訪的北市警察透露，警方組成所謂的「護屍大隊」24小時輪班進駐台北市殯儀館冰櫃區，專責守護三人的遺體。王瑞德還透露，當時基於安全考量，祖孫三人的冰櫃每日還需更換位置，且相關資訊僅限冰櫃區員工及當班、交接班警察知情。

警當年24hrs守冰櫃「祖孫3人遺體」被盯上！他查哨「超詭一閃」嚇壞

王瑞德開直播揭密案件背後一段鮮為人知的幕後。（圖／翻攝自YT@王瑞德）





殯儀館深夜驚魂內幕曝光

王瑞德還指出，為防止執勤員警摸魚、蹺班發生意外，中階警官還會不定期突襲查哨。此外，王瑞德還分享一名與他熟識的組長，深夜前往殯儀館查勤時撞見的離奇一幕，指稱對方向他透露當年赴現場查哨時，曾因電燈泡突然「一閃一閃」而受到驚嚇。

警當年24hrs守冰櫃「祖孫3人遺體」被盯上！他查哨「超詭一閃」嚇壞

林義雄長女當年林奐均重傷後，經搶救奇蹟般倖存下來。（圖／民視新聞資料照）





最後，王瑞德忍不住狠批出演電影《世紀血案》的演員，直言「殺母之仇、弒子之恨，台灣人格者林義雄心中的痛，豈是你們這些演員所能想像！」。貼文曝光引發網友熱烈討論，不少人留言狂刷「拒看、拒看、拒看」，另有網友憤怒開轟：「國民黨以前造成的，記取教訓」、「混蛋警總」、「當年國民黨把持司法，不敢查下去！」、「戒嚴時代懸案至今未破案！傷口二度傷害被害人」、「所有還在支持藍白的人都是惡魔的擁護者、地獄是人走出來的」。

原文出處：警當年24hrs守冰櫃「祖孫3人遺體」被盯上！他查哨「超詭一閃」嚇壞

更多民視新聞報導

李千娜捐片酬也來不及！陳水扁表態拒看：看你多會拍

「林宅血案」遭砍6刀！林奐均奪金曲獎「陶晶瑩哽咽」片段曝

捐《世紀血案》片酬！李千娜道歉聲明「這3字」網批：超沒禮貌

