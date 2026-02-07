林義雄血案改編爭議！楊小黎千字文致歉 證實未獲授權「被騙了」：若知道我會拒演

楊小黎在《世紀血案》中飾演虛構的孕婦，她表示殺青後才知道劇組根本沒取得林義雄家屬的同意。李鍾泉攝

改編自「林義雄血案」的電影《世紀血案》，因未獲當事人林義雄家屬授權及失言風暴，遭到社會大眾強力抵制。身陷輿論核心的主演楊小黎，在沈默多日後表長文正式致歉。她不僅首度揭露劇組疑似隱瞞「未授權」的驚人內幕，更痛心直言，身為演員卻在殺青後才得知真相，若拍前知道這種狀況，她會直接拒絕出演，強調這是基本的倫理界線。

殺青後才知家屬未授權

楊小黎在聲明中還原接演過程，透露最初洽談時已知是改編林義雄先生的事件，製作方強調是為了讓歷史不被遺忘，她才帶著敬畏之心投入演出。然而，拍攝過程不僅沒有讀本，劇本也缺乏完整脈絡，「拍攝過程中，演員們只能不斷提出自己的理解與想法，確認是否與導演一致，很多時候一顆鏡頭會被要求給出多種不同狀態，有時疑惑也挫折，但在多數情況下就努力依照指令完成拍攝，謹慎地為角色服務。」

直到殺青記者會後，她主動詢問才得知劇組根本沒取得家屬同意，讓她感到非常震驚：「我無法認同任何涉及真實歷史傷痛，卻未取得當事人及家屬理解與尊重的創作前提。」

認疏忽道歉：記者會不該笑

針對外界批評她在記者會上談論嚴肅議題卻露出笑容，楊小黎也誠懇致歉，坦言習慣性露出笑容是她的疏失，在與拍攝的夥伴互動時聊到趣事而不自覺發笑，造成了不好的觀感。她同時表示，自己對於導演出身等背景缺乏敏感度，也是她的疏忽：「缺乏對於潛藏危機的敏感度是我的疏失，我在此致歉。」她強調自己在討論嚴肅話題時是認真聆聽，並未對事件做出評論，僅分享角色功課的過程。

演員定位被動內心充滿不安

楊小黎強調，自己扮演的是「完全虛構的孕婦老百姓」，是以微小視角見證動盪年代，並非消費痛苦。她直言演員在創作體系中往往是最被動的位置，不應承擔超出角色責任範圍的指控，對於作品最終的樣貌，她內心也充滿不安。聲明最後，她感性表示沈默不代表無感，更不代表不會受傷，希望能透過說明保護愛她的人，並重申對於歷史傷痕的尊重。



