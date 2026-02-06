林義雄還在世…台南議員開第一槍喊拒看 轟《世紀血案》：嗜血商品

娛樂中心／朱祖儀報導

《世紀血案》近來引起爭議。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供提供）

改編自台灣重大懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》日前才舉辦殺青記者會，沒想到卻傳出，改編翻拍之前未取得前立委林義雄及家屬同意，外界認為劇組對受害者極不尊重，揚言要抵制。台南市議員周嘉韋也率先發聲，希望大家拒看此片，更轟「這是嗜血的商品，而不是電影！」

周嘉韋表示，自己一向很支持社會大眾去觀看、了解台灣「敏感時代」的電影作品，但他希望大家可以拒看《世紀血案》。周嘉韋指出，「林家血案」是台灣民主歷程中的一場悲劇，歷史必須省思，「如果如同主演者等人所說的『沒有意識型態』，那它不是一部關於台灣歷史事件的電影，而是一部充滿虛構的懸疑片而已！」

周嘉韋也說，林義雄本人還活著，電影劇組未經過本人同意，卻揭開過去傷疤，「那這是嗜血的商品，而不是電影！」周嘉韋透露，自己很喜歡看電影，尤其是描寫台灣經歷點滴的作品，但這次他選擇「拒看」，也呼籲大家和他一起拒看，「不要成為嗜血商品的『邪』力者。」

《世紀血案》掀議 主演群也被牽連

《世紀血案》翻拍自台灣史上重大懸案之一「林宅血案」，當年林義雄母親與一對雙胞胎女兒遭殺害，長女重傷倖存，成為林家難以抹滅的傷痛。如今傳出《世紀血案》在改編這起歷史慘案前，並未取得當事人及家屬的同意，質疑劇組消費他人傷痛，主演群夏騰宏、簡嫚書、李千娜與楊小黎的社群帳號也接連遭到網友湧入留言洗版。





