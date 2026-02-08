林義雄長女林奐均奪金曲獎 陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案倖存者」
1980年震驚全台的「林宅血案」近日因電影《世紀血案》改編再度引起關注。劇組未取得林義雄家屬授權便開拍，加上片中演員言行不當，引發社會輿論熱議。當年案件的唯一倖存者、林義雄的大女兒林奐均，曾於2004年以音樂作品獲得第15屆金曲獎「最佳宗教音樂專輯獎」。典禮主持人陶晶瑩在介紹她的經歷時哽咽，當年的畫面也被網友重新翻出，引發討論。
林奐均是血案中唯一倖存的林家女兒，當時年僅9歲，身中六刀重傷緊急送醫，隨後由母親方素敏帶往美國重新生活。多年後，她透過宗教與音樂找到心靈力量，投入創作，用音樂療癒自己與他人。2004年，她以專輯《你是我最愛》獲得金曲獎最佳宗教音樂專輯獎。
領獎時，林奐均開心上台致詞，感謝主耶穌帶來的希望，也感謝丈夫Joel，「You make me feel beautiful and strong（你讓我覺得自己很漂亮、很堅強）」。她同時向父母表達感謝，感謝他們從小耐心聆聽她在家練唱，也向三個寶貝女兒打招呼，展現她用音樂與生命克服痛苦的堅韌。
主持人陶晶瑩在頒獎典禮補充說明時哽咽表示，林奐均正是1980年血案中被歹徒砍傷的那位小女孩，當時心中充滿怨恨，不明白為何生命如此對待她。直到18歲接觸宗教後，她重新找回力量。「我們剛看到的是她甜甜的笑容，唱著〈你是我最愛〉，不管生命多麼殘酷，這些人都用熱情，繼續活下去，用音樂或用生命。」
施明德家屬收《世紀血案》定裝照「啼笑皆非」 遺憾演員疑遭劇組矇騙
電影《世紀血案》改編自震驚全台的林宅血案，卻未探訪相關人士及授權遭砲轟。片中飾演施明德的黃河，雖沒有出席殺青記者會，仍因參與本片於7日發聲道歉。今（8）日施明德文化基金會也在施明德先生的家屬授權下，對本片引起的風波發表聲明。
《世紀血案》爭議延燒！林義雄長女林奐均重返聚光燈 金曲舞台見證生命重生
1980年2月，林義雄被關押於看守所期間，其母與7歲雙胞胎女兒在家中遭人殺害，9歲的林奐均身中六刀重傷，奇蹟般地倖存下來。事件震驚全台，林奐均自此與母親方素敏相依為命，人生深受創傷，但她選擇以信仰重建生命。長大後的林奐均赴美留學，1988年受洗成為基督徒，並於印第安...
林宅血案「7歲雙胞胎陳屍地下室」 林義雄倖存長女曾拿金曲獎！陶晶瑩哽咽介紹她
電影《世紀血案》取材自46年前「林宅血案」，爆發未獲授權爭議，讓「林宅血案」再度被關注。當年，血案現場，林義雄的60多歲母親游阿妹，以及7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均被刺殺身亡，9歲長女林奐均受重傷，因林義雄是政治犯被關，她與媽媽相依為命，長大後靠信仰重生，2004年第15屆金曲獎，林奐均以《你是我的最愛》抱走「最佳宗教音樂專輯獎」。
李千娜稱林宅血案「沒那麼恐怖」石明謹怒喊：聽聽妳在講什麼？
即時中心／連國程報導取材自1980年震驚全台「林宅血案」之電影《世紀血案》連日來爭議不斷！不僅傳出開拍前並未取得前立委林義雄及家屬同意，演員李千娜受訪時竟稱「那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖」引發軒然大波，網友紛紛喊出抵制，台灣足協理事長石明謹在臉書上發文痛批，林宅血案真相仍未明，「現在竟然有人拍成電影，目的是『希望大家不要覺得這件事有那麼恐怖』，你要不要聽聽看你在講什麼？」。
《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」
隨著改編自真實歷史慘案的電影《世紀血案》因授權問題與內容爭議引發輿論風暴，一段 22 年前金曲獎的典禮影像近期在網路上瘋傳。影片中，主持人陶晶瑩在頒獎台上談及入圍者林奐均時，因感念其生命遭遇而一度語帶哽咽，她激動致敬林奐均如何從震驚社會的「林宅血案」中，將恨意轉化為音樂的重生歷程。
《世紀血案》爭議 律師轟：很明顯是計畫性的犯罪，連名稱我都不想提
電影《世紀血案》近日殺青，電影以林宅家血案為主軸改編，卻傳出劇組未在拍攝前取得受害當事人林義雄授權，引起軒然大波，執業律師李怡貞今（8）天直言，這很明顯是計畫性的犯罪。明明很嚴重的事情，很重大的傷痛，刻意淡化灑鹽巴的行徑，大家冷靜想想緣由。請拒看該電影，「連電影名稱我都不想提」。
律師揭「林宅血案」時間線！曝暗黑真相：計畫犯罪
政治中心／周孟漢報導改編自1980年「林宅血案」的電影《世紀血案》近日爭議不斷，除了劇組未獲林義雄家屬授權、導演被起底是當年警總發言人的後代，參演的女星李千娜甚至失言稱「可能不是那麼嚴重」、「沒那麼恐怖」，引發全民怒火。對此，經常對時事發表看法的律師李怡貞，還原了當年事發經過時間線，表示「很明顯是計畫性的犯罪」，喊話大眾「請拒看該電影」，甚至憤怒寫下「連電影名稱我都不想」。
轟《世紀血案》挑戰道德底線！郭國文喊抵制：一日都不能上映
政治中心／張予柔報導改編自 1980 年震驚全台「林宅血案」的電影《世紀血案》剛結束拍攝，便引發爭議。該片遭指控未取得林義雄本人及家屬同意，便投入翻拍，引起社會輿論熱議。民進黨立委郭國文今（8）日公開表態，批評這部電影從頭到尾就是污辱台灣歷史，挑戰社會道德底線，呼籲全民共同抵制上映。
李千娜《世紀血案》失言爭議遭抵制 文總宣布《WE ARE》除夕節目「進行調整」
由文化總會主辦的除夕特別節目《WE ARE 我們的除夕夜》，原定邀請藝人李千娜擔任演出嘉賓。然而，隨著李千娜近期針對電影《世紀血案》的發言引發社會高度負面評論，文總今（7日）正式發表聲明，證實該節目內容將進行「適當調整」，以回應社會各界的關心與期待。
快訊》《世紀血案》劇組發聲明致歉！認沒獲授權：絕無不敬之意
劇本改編是重大社會案件的電影《世紀血案》，近日因未獲還在世當事人的授權，加上殺青記者會上演員群態度輕浮而被炎上，今(7日)楊小黎、簡嫚書、李千娜陸續發長文道歉後，劇組也發出正式聲明，承認沒有第一時間登門拜訪請教授權，但澄清絕無不敬之意。
"世紀血案"記者會發言挨轟 寇世勳道歉:停止後製
生活中心／綜合報導電影"世紀血案"，遭到炎上！女演員賴薇拉在社群發文，露曾接獲試鏡邀請，但閱讀劇本後，馬上決定不參與。如今風波越鬧越大，李千娜出演的文總除夕節目，確認將調整內容，她本人也證實不出席三月的櫻花季演出。沉寂多日的寇世勳，終於在今天發文道歉，喊話製作單位停止後製和傳播！
林芳如：居然把《世紀血案》變成春節賀歲片宣傳
林芳如／好民文化行動協會理事長
《世紀血案》惹議！唯一目擊現場記者吳國棟：一段不忍回想的歷史
[Newtalk新聞] 電影《世紀血案》近日宣布殺青，因題材涉及林宅血案，再度引發社會關注與討論。該事件為台灣重大歷史案件之一，相關影視作品重新拍攝，也引起外界對歷史詮釋與創作界線的關注。曾於案發當年進入現場採訪的資深媒體人吳國棟表示，這是一段「至今仍不願回想的往事」，不應被輕率對待。 演員李千娜日前在《世紀血案》殺青記者會上的一段發言引發爭議，她表示，若大眾僅透過網路查詢案件，可能長期停留在恐懼情緒中，並認為作品若重新翻整事件，或許能讓外界覺得「沒有那麼嚴重，或沒那麼恐怖」，等同提供另一種理解角度。相關言論曝光後，引發網友與媒體圈質疑，認為恐有淡化歷史傷痛之虞。 對此，吳國棟表示難以接受，他指出林宅血案的殘酷程度並非主觀感受，而是無法抹滅的事實，「居然有人說不嚴重，這樣的說法令人震驚」。談及案中年幼的受害者，吳國棟表示，雙胞胎年紀尚小，其中一人趴在地下室，另一人則位於通往逃生梯的樓梯上，兩人都遭刺中背後脊髓。他指出，當時唯一在場的阿嬤也在大廳通往地下室的樓梯轉角遇害，頸部及身體多處受傷。吳國棟表示，這些現場狀況讓他印象深刻，自己是唯一進入現場採訪的記者，觀察細節非常仔細。 吳國棟回憶
