林義雄長女林奐均奪金曲獎 陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案倖存者」

1980年震驚全台的「林宅血案」近日因電影《世紀血案》改編再度引起關注。劇組未取得林義雄家屬授權便開拍，加上片中演員言行不當，引發社會輿論熱議。當年案件的唯一倖存者、林義雄的大女兒林奐均，曾於2004年以音樂作品獲得第15屆金曲獎「最佳宗教音樂專輯獎」。典禮主持人陶晶瑩在介紹她的經歷時哽咽，當年的畫面也被網友重新翻出，引發討論。

林奐均是血案中唯一倖存的林家女兒，當時年僅9歲，身中六刀重傷緊急送醫，隨後由母親方素敏帶往美國重新生活。多年後，她透過宗教與音樂找到心靈力量，投入創作，用音樂療癒自己與他人。2004年，她以專輯《你是我最愛》獲得金曲獎最佳宗教音樂專輯獎。

領獎時，林奐均開心上台致詞，感謝主耶穌帶來的希望，也感謝丈夫Joel，「You make me feel beautiful and strong（你讓我覺得自己很漂亮、很堅強）」。她同時向父母表達感謝，感謝他們從小耐心聆聽她在家練唱，也向三個寶貝女兒打招呼，展現她用音樂與生命克服痛苦的堅韌。

主持人陶晶瑩在頒獎典禮補充說明時哽咽表示，林奐均正是1980年血案中被歹徒砍傷的那位小女孩，當時心中充滿怨恨，不明白為何生命如此對待她。直到18歲接觸宗教後，她重新找回力量。「我們剛看到的是她甜甜的笑容，唱著〈你是我最愛〉，不管生命多麼殘酷，這些人都用熱情，繼續活下去，用音樂或用生命。」

