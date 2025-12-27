林聰明外帶餐點「撈出大蟑螂」調查結果出爐 「認可能是從外部入侵掉落」

即時中心／徐子為報導



嘉義知名餐廳「林聰明砂鍋魚頭」近日爆發食安危機，顧客在外帶餐點中，竟撈出「一隻完整大蟑螂」，嘉義市府衛生局已二度派員稽查。業者最新調查結果今（27）日出爐，並宣布光華店將「無限期停業」整頓。





綜合媒體報導，事件起於本月20日，一名消費者在社群平台Threads發文指控，他購買林聰明砂鍋魚頭外帶，竟在湯中撈出一整隻大蟑螂，畫面相當噁心，引發網友熱議。



業者今指出，專業病媒防治單位判定該蟑螂外觀、體型及顏色特徵與一般餐廳常見的室內型蟑螂不同，更接近於戶外棲息的美洲蟑螂；且因蟑螂屍體保持完整、未經高溫烹煮，委外單位研判，較有可能是從外部環境掉入料理容器中，而非餐廳內部孳生。



不過，店方也承認，即便蟑螂是從外部入侵，阻絕外來病媒仍是他們的責任。



對此，林聰明砂鍋魚頭提出五大改善措施，包含成立緊急應變小組、設立專責聯絡窗口、擴大外部環境消毒、全面檢視衛生環境，以及主動配合相關調查等。兩家分店將進行全面清潔消毒與檢視SOP流程，光華分店已無限期自主休業作整頓，中正路門市則修業至明天。









