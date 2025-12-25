林聰明沙鍋魚頭撈出蟑螂 業者再宣布：光華店無限期停業

嘉義知名店家「林聰明沙鍋魚頭」近來爆出食安危機，有顧客外帶回家後發現湯裡竟有一隻蟑螂，業者第一時間宣布2間門市停業2天清消，昨（24日）再宣布光華分店即日起自主休業進行無限期整頓，中正路門市從12/24至12/28停業，進行全面清潔消毒與流程檢視。

食安爭議源於日前一名網友在Threads發文指出，他到嘉義林聰明沙鍋魚頭買晚餐回家，已經吃了一半了才發現有一隻大蟑螂，讓他「快吐了」。從畫面中可見，該隻蟑螂混在餐點裡，體型相當大。

林聰明沙鍋魚頭24日在臉書發布聲明，光華分店將進行無限期整頓，全面檢視環境、流程與管理標準。中正路門市完成5日停業後，將視改善進度彈性決定復業時間。該店表示，選擇主動把標準再往上提升，自我要求進一步進行全面整頓與優化。

業者說明，在12月22日至23日自主休業期間，已完成全店清潔與內部檢視，並請病媒公司前來門市與街區進行全面消毒措施。配合衛生局兩度到店督導稽核檢查，相關查核兩間門市皆依法規完成，符合規定標準。

針對此次事件，林聰明沙鍋魚頭已啟動多項加強作為，包括門市暫停營業進行全面清潔與消毒、加強排水孔與防蟲設施密合檢查、提高外部環境巡查頻率、重新教育門市同仁異物風險辨識與回報流程，以及供應鏈與物流動線再度全面確認。

業者透露，已與當事顧客完成負責任的溝通與解決，顧客願意在信任的前提下，特地前來將異物交給品管部後續追蹤檢驗，並給予當面說明與檢討的機會。目前已啟動顧客服務專責窗口，消費者如有任何需求或意見反映，可來信至smartfishsoup@gmail.com，亦可透過官方社群平台聯繫。

