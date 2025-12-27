林聰明沙鍋魚頭有大蟑螂 業者公布調查報告 分店無限期停業

嘉義市林聰明沙鍋魚頭負責人林佳慧今（27）日公布蟑螂事件調查報告，光華分店將無限期停業，恢復營業時間另行公布。（資料照／廖素慧攝）

日前有民眾到嘉義市知名美食「林聰明沙鍋魚頭」光華店外帶晚餐，回家吃到一半卻發現有一隻超過2公分的大蟑螂，崩潰在網路PO文引起討論，業者除了自主停業外，今（27）日也針對事件進行說明，指出該蟑螂品種為美洲蟑螂，較可能是從外部環境入侵，將持續加強管理，原先停業一周的中正路總店時間，恢復營業將再延期，恢復營業時間將另行公告，嘉義光華分店則是無限期休業，全面檢視環境、流程與管理標準，才會恢復營業。

「林聰明沙鍋魚頭」業者表示，嘉義中正、光華分店12月共做過4次環境消毒預防，日前事件發生後第一時間成立應變小組，配合衛生局稽核檢查，兩間分店都符合法規要求的標準，但仍自主延長休業時間，希望把問題給解決。

業者指出，實際檢視後發現，此次客人遇到的蟑螂特徵接近美洲蟑螂，此品種大多棲息於戶外水溝、下水道等高濕環境，與一般餐飲室內常見的德國蟑螂不同，尤其附近又有文化路夜市，因此判定此次事件的蟑螂應是從外部環境入侵，未來將針對這部分進行強化管理，避免類似事件再度發生。

業者強調，他們是傳承超過70年的老店，價值來自顧客長年累積的信任，背後更代表每一代人努力不懈的精神，會以謹慎態度檢視此次問題，在門市重新營業前，會用更多時間整理、重新出發，確保所有標準都已提升，往後的每一次服務才能讓顧客感到安心，「我們帶著謙遜的心與更嚴謹的態度，一步一步把該做好的事情落實，美味傳承不是口號，是真正的實際行動」。

