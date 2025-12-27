林聰明沙鍋魚頭有大蟑螂！業者曝調查報告：恐外部入侵掉入容器

生活中心／賴俊佑報導

民眾外帶林聰明沙鍋魚頭發現湯裡有蟑螂。（圖／翻攝threads）

嘉義名店「林聰明沙鍋魚頭」日前有民眾投訴外帶湯品有蟑螂，業者迅速發聲明道歉，表示衛生局稽查皆符合標準，並宣布光華門市無限期停業整頓；業者今再發聲明指出，該異物特徵接近美洲蟑螂品種，可能為外部環境入侵型病媒，非內部孳生型，「該案件蟑螂的身軀外觀完整性非常高，可能為掉入盛裝容器中，未經高溫烹煮過的狀態」，將加強環境整理。

林聰明沙鍋魚頭第三代負責人林佳慧。(圖／林聰明沙鍋魚頭提供)

沙鍋魚頭有蟑螂！林聰明：可能為外部入侵、掉入盛裝容器

林聰明沙鍋魚頭聲明指出，事件發生後，嘉義市衛生局12月21日及23日上午前來稽查，稽查皆符合衛生標準，「本店決定修業進行自主消毒、管理以示負責，於修業期間再針對兩間門市進行環境街區加強消毒」、「後續亦啟動內部調查語追蹤檢討，並設有專責窗口與消費者服務信箱」。

林聰明沙鍋魚頭表示，參考專業合法病媒防治單位經歷判斷，比對異物外觀、體型與顏色，特徵接近美洲蟑螂品種，此類蟑螂多棲息於戶外水溝、下水道等高濕環境，與一般餐飲示內常見德國蟑螂特性不同，「綜合判斷，較可能為外部環境入侵型病媒，非內部孳 型，對於外部環境的管理必須加強重點監控，有效阻 絕外部入侵與防禦，也是店家的責任」。

林聰明沙鍋魚頭光華分店無限期自主休業。(圖／林聰明沙鍋魚頭提供)

林聰明沙鍋魚頭光華分店無限期自主休業

林聰明沙鍋魚頭表示，已向當事顧客致上誠摯歉意並取得理解，也感謝顧客特地前來將異物交給店家品管做後續追蹤檢驗，並給予當面說明與檢討機會；第三代負責人表示，老店真正價值來自顧客長年累積的信任，此次事件讓團隊選擇停下腳步，全面檢視與升級管理流程，「在門市重新啟動之前，確認所有標準都能被完整檢視與提升，讓林聰明沙鍋魚頭回到值得信賴、也對得起顧客期待的狀態」。

嘉義中正路門市

自12/22起自主休業一周，進行全面清潔消毒與流程檢視，視改善進度彈性復業，恢復營業時間將另行公告。

嘉義光華分店

自12/22起無限期自主休業，全面檢視環境、流程與管理標準，完成前將不恢復營業。

