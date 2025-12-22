林聰明沙鍋魚頭湯內撈出「超大蟑螂」！苦主崩潰：都吃一半了 業者道歉

有網友在社群發文表示，到嘉義知名小吃林聰明沙鍋魚頭外帶餐點回家，吃到一半竟發現裡面有完整蟑螂。翻攝自嘉義林聰民沙鍋魚頭臉書



嘉義知名小吃林聰明沙鍋魚頭近日爆出食安爭議，一名顧客在Threads發文指出，外帶沙鍋魚頭回家後，食用至一半竟在湯中發現一隻體型完整的黑色大蟑螂，讓她驚嚇直呼「快吐了」。貼文發布後引起網路熱議，不少網友紛紛在底下留言，並對這件事表示震驚和噁心。

近日一名網友發文表示，前往嘉義林聰明沙鍋魚頭外帶晚餐回家，用餐時用湯匙翻攪，赫然發現湯裡面有異物，仔細一看發現碗裡竟然有一隻完整的大蟑螂，身軀清晰可辨、腳肢也未完全脫落，嚇得該名網友瞬間失去食慾，崩潰表示「已經吃了一半才發現，實在太崩潰」。

貼文發布後迅速在社群引發熱議，網友紛紛在底下留言表示「整鍋湯都是牠跑過的路」、「基本上整鍋都中獎了，同一個時段內的客人，注意一下有沒有拉肚子」、「感覺有幾隻腳不見了，是不是已經吃下去了」、「我在總店內用也有蟑螂，還好是小隻的，但跟砂鍋湯頭很像，不知道有多少人吃下肚了。雖然好吃，但後來就不再去了」。

業者看到貼文後，也在下方留言回應，表示已由門市及品保單位同步啟動內部確認流程，並針對原料、製程與出餐環節進行檢視與釐清，同時透過私訊聯繫當事顧客致歉，並請對方協助保留異物樣本，以便進一步追查來源。

後續業者也透過社群平台發表正式聲明，表示目前已全面加強門市環境清潔與消毒作業，並重新檢視原料儲存、備料及出餐流程。為防範類似事件再次發生，店家也已針對第一線員工進行教育訓練，強化異物檢查及食品安全意識。

針對顧客在餐點中發現蟑螂，店家也發布聲明回應。翻攝自店家臉書

