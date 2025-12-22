林聰明沙鍋魚頭被爆有蟑螂消費者吃一半想吐 嘉市衛生局稽查限期改善

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市沙鍋魚頭名店「林聰明沙鍋魚頭」遭網友爆料，從嘉義市光華分店外帶沙鍋魚頭當晚餐，赫見被「加料」湯裡頭有隻大蟑螂，該網友說，已經吃一半「快吐了」。嘉義市衛生局21日看到網友投訴經媒體披露前往稽查，雖然沒有發現蟑螂等病媒，不過營業場所部分違反「食品良好衛生規範準則」(簡稱GHP)，要求業者限期1週內改善，如複查仍未改善，將予以裁罰。

林聰明沙鍋魚頭昨發出聲明稿，公告中正總店及光華分店12月22、23日店休。聲明指出，對20日顧客於嘉義光華分店購買外帶熱食回家用餐過程中發現異物一事，任何讓顧客感到不安或不愉快的用餐經驗表達最誠摯的歉意，深感抱歉。

業者說，第一時間主動以訊息聯繫當事顧客，向顧客表達關心與歉意，同時也請顧客協助保留相關異物，以利進一步了解原因並追蹤後續處理事宜。

業者表示，每日的消毒、管理與清潔，一直都是他們非常重視的環節；門市同仁也定期接受食品安全相關教育訓練，為審慎確保用餐環境與餐點品質，嘉義中正總店與光華分店自即日起啟動自主消毒與衛生管理作業，暫停營業2日，期間將進行4點作業，全面執行門市環境清潔消毒，並同步加強街區周邊清潔消毒之預防措施；針對相關原物料與供應鏈端進行調查與檢視作業，確保供應來源之品質與安全；全面檢視與檢討工作流程及相關作業內容，並加強員工教育訓練，確實落實餐飲安全管理。

除加強內部食品安全監管與衛生管理作業外，期間也將同步配合相關衛生單位之檢查與督導；待確認各項作業無誤後，將恢復營業，持續提供顧客安心且穩定的用餐品質。

業者表示，針對已經消費顧客設立專責窗口並啟動退款處理機制。

林聰明外帶沙鍋魚頭撈出大蟑螂！ 業者：停業2日清消、啟動退款機制

