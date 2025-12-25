林聰明沙鍋魚頭陷食安風暴 業者公告「無限期停業」

嘉義知名美食「林聰明沙鍋魚頭」近日陷入食安風波，有民眾在光華店外帶餐點，吃到蟑螂、塑膠袋，業者22日宣布嘉義中正總店與光華分店暫停營業2天，啟動消毒、衛生管理作業；昨（24日）再度公告，光華分店無限期停業整頓；中正路本店24日至28日停業5天。

林聰明沙鍋魚頭光華店近日接連爆出食安問題，有民眾外帶回家，吃到一半發現餐點中出現大蟑螂，直呼「快吐了」；隨後又傳出有客人外帶餐點，吃了蔬菜卻咬不爛，拿出來一看竟然是塑膠袋。

廣告 廣告

對此，業者向消費者致歉，主動聯繫進行後續處理，並設立專責窗口，啟動退款處理機制，同時宣布暫停營業2天進行消毒。

不過林聰明沙鍋魚頭昨再度於臉書粉專公告，為全面落實食品安全與環境衛生標準，光華分店即日起自主休業進行無限期整頓，全面檢視環境、流程與管理標準，完成前將不恢復營業；中正路門市即日起停業5天，於24至28日進行全面清潔消毒與流程檢視，完成後視改善進度彈性復業。

業者透露，針對門市環境與作業流程，在22、23日自主休業期間做全店清潔與內部檢視，請病媒公司前來門市與街區全面消毒，並配合衛生局兩度到店督導稽核檢查。業者表示，他們選擇主動把標準再往上提升，要求進一步進行全面整頓與優化，因此決定延長休業。

更多中時新聞網報導

芒果醬陪歌迷過耶誕 預告明年喜訊

PNC錦標賽》馬特庫查爾攜子奪冠 憶父2月逝

安心亞演潑辣女 狂飆髒話被警告