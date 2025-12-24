林聰明沙鍋魚頭驚有「大蟑螂」！2門市延長停業 光華店無限期休業整頓

生活中心／施郁韻報導

位於嘉義市鬧區的林聰明沙鍋魚頭，中正路門市則從12月24日至28日停業5天。（圖／資料照）

日前一名女網友到嘉義名店「林聰明沙鍋魚頭」外帶回家享用，吃晚餐時竟從裡頭撈出一隻大蟑螂，讓她直呼「快吐了」。對此，林聰明沙鍋魚頭發聲明道歉並於24日再發布公告，宣布嘉義光華分店無限期停業整頓，全面檢視環境、流程與管理標準；中正路門市則從12月24日至28日停業5天。

林聰明沙鍋魚頭於臉書粉專發公告，針對門市環境與作業流程，在12月22日至23日自主休業期間做全店清潔與內部檢視，請病媒公司前來門市與街區全面消毒措施，並配合衛生局兩度到店督導稽核檢查，相關查核兩間門市皆均依法規完成，符合規定標準。

業者宣布，嘉義光華分店即日起宣布自主休業進行無限期整頓，全面檢視環境、流程與管理標準，完成前將不恢復營業。另外，嘉義中正路門市即日起停業5日，自12月24日至28日，進行全面清潔消毒與流程檢視，完成後視改善進度彈性復業。

林聰明沙鍋魚頭指出，將主動把標準再往上提升，自我要求進一步進行全面整頓與優化，因此決定延長休業造成顧客的不便與擔憂，再次致上最誠摯的歉意，「感謝大家給我們時間，讓我們把事情做得更好。」

林聰明沙鍋魚頭發聲明道歉，宣布嘉義光華分店無限期停業整頓。（圖／翻攝自嘉義林聰明沙鍋魚頭臉書）

林聰明沙鍋魚頭說明，目前已即刻執行相關加強作為，包括門市暫停營業進行全面清潔與消毒，加強排水孔、防蟲設施密合檢查，提高外部環境巡查頻率（含水溝周邊），重新教育門市同仁異物風險辨識與回報流程，及供應鏈與物流動線再度全面確認。

林聰明沙鍋魚頭最後表示，「在此感謝廣大顧客的理解與指教，也謝謝團隊夥伴廠商以及媒體與社群朋友的關心與建議。我們將持續自我檢視、確實改善，準備以更好的狀態再出發。在所有項目皆確認無虞、並符合我們對自身品牌更高要求之前，將不貿然恢復營業。對於此次事件造成顧客的不安與不便，我們再次致上最誠摯的歉意，並感謝大家的體諒與等待。」

