林聰明沙鍋魚頭驚見大蟑螂！光華分店無限期休業 調查結果出爐

獲獎名店「嘉義林聰明沙鍋魚頭」近日爆出顧客外帶餐點有大蟑螂，業者第一時間自主停業消毒，也委託病媒防治單位調查鑑定，研判為外部環境入侵，並宣布光華分店持續無限期休業，直到完成環境檢視與改善管理標準。

嘉義林聰明沙鍋魚頭日前爆出外帶餐點有蟑螂事件。（圖／資料照／中天新聞）

事件來源於1位民眾12月20日在Threads發文，他在嘉義林聰明沙鍋魚頭外帶餐點，吃到一半才發現有1隻完整大蟑螂，讓他驚呼「快吐了」。根據該民眾拍攝畫面，這隻蟑螂泡在餐點裡，長長的腳清晰可見。

驚人景象隨即在網路發酵，業者第一時間道歉，並宣布12月22日嘉義中正路門市、嘉義光華分店停業消毒2天。

廣告 廣告

嘉義市衛生局獲報也前往2間門市稽查，未發現病媒蹤跡，且2間門市均符合衛生標準，不過業者仍延長休業時間，中正路門市持續自主休業至12月28日，光華分店為無限期自主休業，業者表示，在完成全面檢視環境、流程與管理標準之前，光華分店暫不恢復營業。

林聰明沙鍋魚頭中正路門市的員工在店內進行清潔消毒作業。（圖／中時／ 廖素慧攝 ）

業者27日在臉書粉專說明，22日已針對2間門市進行環境街區加強消毒，並委託專業合法病媒防治單位鑑定，結果顯示此事件異物特徵接近美洲蟑螂品種，且身軀外觀完整，初步推斷可能是掉進盛裝容器裡，未經高溫烹煮過的狀態。

加上一般餐飲室內常見的種類是德國蟑螂，其特性不同於美洲蟑螂棲息於戶外水溝、下水道等高濕環境，綜合判斷傾向於外部環境入侵型病媒，非內部孳生型，業者將加強重點監控外部環境管理，有效阻絕外部入侵與防禦。

業者說明異物種類的鑑定結果推測是美洲蟑螂。（圖／翻攝自Facebook@嘉義林聰明沙鍋魚頭）

業者進一步提到，目前已針對事件提出5大改善措施，包含成立緊急應變小組、專責窗口聯繫顧客、擴大加強外部環境消毒、全面衛生環境檢視、主動負責配合調查等，以確認風險來源及後續改善。

延伸閱讀

工作被AI搶走後遭開除！陸勞動仲裁判定科技公司構成違法

全球懸賞1300萬元獎金！陸華為求解存儲難題

AI帶動PCB升級 專家研判搶料大戰恐持續