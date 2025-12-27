林聰明沙鍋魚頭驚見美洲蟑螂 光華分店宣布無限期停業

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

嘉義知名老店「林聰明沙鍋魚頭」21日遭顧客反映，在外帶湯品中驚見蟑螂，此消息隨即引發社會高度關注。業者於今（27）日再次發布正式聲明，表示據調查，該異物特徵與「美洲蟑螂」相符，研判其來源較可能為外部環境入侵，而非餐飲室內常見的孳生型病媒。此外，嘉義市衛生局已經兩度實地稽核後均確認符合衛生規定，業者仍秉持高標準自主管理，宣布光華分店即日起無限期停業整頓。

嘉義知名老店「林聰明沙鍋魚頭」21日遭顧客反映，在外帶湯品中驚見蟑螂。（翻攝threads @yu_chi_07）

事件起因於一名網友在Threads發文表示，晚餐選擇購買該店的魚頭湯回家享用時，在湯內發現一隻超大的蟑螂。事發後，嘉義市衛生局分別於21日與23日前往門市稽查，兩次結果均顯示衛生標準合格，且現場未查獲病媒蹤跡。

廣告 廣告

業者指出，考量到美洲蟑螂多棲息於下水道或排水系統，尤其在餐飲密集的老街區，於夏季或雨季極易由外部侵入，這顯示環境防護機制仍有強化空間，因此已成立食安應變小組，除加裝防蟲設施與擴大周邊清消外，更將冷鏈設備保養頻率由每月提升至每週。

業者同時公開了長期落實的品保實驗室、微生物檢測及員工食安教育等機制，強調將食安視為核心價值。第三代負責人表示，為維持傳承七十年的顧客信賴，團隊選擇停下腳步全面優化流程。

目前的營業調整計畫為：中正路總店自12月22日起自主休業一周，後續將視改善進度彈性決定復業時間並另行公告；至於發生事故的光華分店，則維持自22日起無限期自主停業，直到所有環境、管理標準與流程均完成全面優化後，才會考慮重新營業。

業者於今（27）日再次發布正式聲明，宣佈光華分店即日起無限期停業整頓。（翻攝臉書）

更多FTNN新聞網報導

蟑螂事件再擴大！林聰明沙鍋魚頭光華店無限期整頓 中正路門市停業到28日

外帶林聰明沙鍋魚頭驚見超大蟑螂！ 業者：停業2天清消、啟動退款機制

苗栗、嘉義各一所高中走入歷史！教育部同意同濟高中解散....另通過大成高中重組董事會

