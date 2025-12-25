林聰明沙鍋魚頭驚見蟑螂！2門市延長停業 光華店無限期整頓

嘉義排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」近日發生重大食安事件。一名消費者在光華分店外帶三千五百元餐點回家，用餐到一半時赫然發現沙鍋菜裡有一隻體型相當大的蟑螂，讓該名顧客直呼「快吐了」。這起事件隨即在社群媒體引發熱議，更有其他消費者陸續反映，自12月12日起在不同分店餐點中發現塑膠袋等異物。

面對食安危機，執行長林佳慧與團隊決定採取高規格處理。原本僅規劃停業兩天進行清消，但考量事件對品牌形象與消費者信心的衝擊，決定自我加嚴。24日在官方臉書公告，光華分店即日起無限期自主停業，將全面檢視環境、流程與管理標準，在所有改善完成前暫不恢復營業。中正路總店則從24日停業至28日，完成全面清潔消毒後，再視改善進度彈性決定復業時間。

廣告 廣告

嘉義市衛生局接獲通報後，立即派員前往稽查。業者表示，在12月22日至23日自主休業期間，已委請專業病媒公司對門市與周邊街區進行全面消毒。衛生局兩度到店督導稽核，兩間門市查核結果皆符合法規標準。

林佳慧接受採訪時表示，符合法規只是基本門檻，選擇主動休業是為了重新檢視每一個環節。她強調，已與當事顧客完成負責任的溝通，顧客在信任前提下，將異物交給品管部門後續追蹤檢驗。

針對此次事件，業者啟動五大強化措施。包括門市全面清潔消毒、加強排水孔與防蟲設施密合檢查、提高外部環境巡查頻率、重新教育員工異物風險辨識與回報流程，以及供應鏈與物流動線全面確認。同時設立客服專責窗口，消費者可透過電子郵件或官方社群平台反映意見。

這家發源自嘉義的老字號名店，今年大舉進軍台北，在南港LaLaport與台北101設立分店，開幕期間天天可見排隊人潮。此次食安事件適逢耶誕連假，許多計畫品嚐這碗經典沙鍋魚頭的遊客無法如願。林佳慧表示，寧可暫停營業也要把每個細節做到位，希望將這次危機轉化為改善契機，重建消費者信心。她也提到，休業公告發布後，社群平台湧入大量留言，許多消費者除了提供建議，也為他們加油打氣。

業者在聲明中向消費者致歉，重申在確定所有改善項目完成前，不會貿然恢復營業，展現負責任的態度處理這起食安風暴。

更多品觀點報導

高雄男吃霸王餐稱湯裡有蟑螂！還痛毆麵店7旬老闆娘

驚！嘉義名店沙鍋魚頭撈出完整大蟑螂 顧客吃一半才發現崩潰

