林聰明沙鍋魚頭驚見「超大蟑螂」！業者再發聲 2店自主延長休業整頓

嘉義知名美食林聰明沙鍋魚頭近日遭遇食安爭議。（圖／翻攝自臉書，嘉義林聰明沙鍋魚頭）

嘉義知名美食林聰明沙鍋魚頭近日遭遇食安爭議。一名顧客在Threads平台發文指出，外帶沙鍋魚頭晚餐回家食用至一半，竟在湯中發現一隻體型完整的黑色大蟑螂。對此，業者火速道歉，並宣布嘉義光華分店即日起自主休業進行無限期整頓，全面檢視環境、流程與管理標準，完成前不恢復營業；另中正路門市則停業5天。

林聰明沙鍋魚頭在臉書粉專發布公告，針對門市環境與作業流程，已於22日至23日自主休業期間，進行全店清潔與內部檢視，並委託病媒公司前來門市與街區全面消毒措施，同時配合衛生局2度到店督導稽核檢查，相關查核2間門市皆均依法規完成，符合規定標準。

廣告 廣告

業者表示，他們主動把標準再往上提升，自我要求進一步進行全面整頓與優化，嘉義光華分店即日起自主休業進行無限期整頓，全面檢視環境、流程與管理標準，完成前不恢復營業；中正路門市方面，則自即日起停業5天，進行全面清潔消毒與流程檢視，完成後視改善進度彈性復業。

林聰明沙鍋魚頭說明，目前公司已即刻執行相關加強作為，包括門市暫停營業進行全面清潔與消毒，加強排水孔、防蟲設施密合檢查，提高外部環境巡查頻率（含水溝周邊），重新教育門市同仁異物風險辨識與回報流程，以及供應鏈與物流動線再度全面確認。

業者強調，「誠摯感謝這段時間顧客的理解與包容，我們已與當事顧客完成負責任的溝通與解決，也感謝顧客願意在信任我們的前提下，特地前來將異物交給我們品管部後續追蹤檢驗，並給予我們當面說明與檢討的機會，我們也以實際行動回應顧客承諾，會持續把該承擔的責任做到。」

此外，林聰明沙鍋魚頭目前亦啟動顧客服務專責窗口，提供顧客諮詢服務，消費者如有任何需求或意見反映，請來信至smartfishsoup@gmail.com，亦可透過官方社群平台（Facebook、Instagram、Threads）聯繫。

業者重申，「在此感謝廣大顧客的理解與指教，也謝謝團隊夥伴廠商以及媒體與社群朋友的關心與建議。我們將持續自我檢視、確實改善，準備以更好的狀態再出發。在所有項目皆確認無虞、並符合我們對自身品牌更高要求之前，將不貿然恢復營業。對於此次事件造成顧客的不安與不便，我們再次致上最誠摯的歉意，並感謝大家的體諒與等待。」

嘉義知名美食林聰明沙鍋魚頭近日遭遇食安爭議。（圖／翻攝自臉書，嘉義林聰明沙鍋魚頭）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

電燈泡變男主2／起底夏宇禾勾纏的人夫 竟是望族富三代

57歲英雄余家昶捨身救人！ 余母：事情是張文做的，跟他爸媽沒有關係

電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招