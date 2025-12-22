林聰明沙鍋魚頭「撈出蟑螂」 店家致歉：停業2天清消

嘉義知名店家「林聰明沙鍋魚頭」近來爆出食安危機，有顧客外帶回家後發現湯裡竟有一隻蟑螂，引起眾多網友關注討論。對此，業者也發布聲明致歉，已主動聯繫當事人表達關心與歉意，將討論後續賠償事宜。

嘉義林聰明沙鍋魚頭爆出食安危機。（示意圖／中天新聞）

一名網友在Threads發文指出，他到嘉義林聰明沙鍋魚頭買晚餐回家，已經吃了一半了才發現有一隻大蟑螂，讓他「快吐了」。從畫面中可見，該隻蟑螂混在餐點裡，體型相當大。

畫面曝光後，有不少人也遇到類似情況，「昨天中午剛好朋友在嘉義吃，順便叫他幫我外帶冷凍的，剛煮好居然中獎了，都煮好四人份了才發現」、「我在總店內用也有蟑螂，還好是小隻的，但跟沙鍋湯頭很像，不知道有多少人吃下肚了」、「同天中獎欸⋯⋯ 會不會太誇張，這樣沒辦法說是蟑螂另外跑進去了，太巧了吧」。

嘉義林聰明沙鍋魚頭發布聲明致歉。（圖／翻攝自嘉義林聰明沙鍋魚頭臉書）

對此，嘉義林聰明沙鍋魚頭在臉書發布聲明，對於有顧客於嘉義光華分店購買外帶熱食，並於回家用餐過程中發現異物一事，任何讓顧客感到不安或不愉快的用餐經驗，我們先在此表達最誠摯的歉意，深感抱歉。已於第一時間主動以訊息聯繫當事顧客，向顧客表達關心與歉意，同時也請顧客協助保留相關異物，以利我們進一步了解原因並追蹤後續處理事宜。

業者也公告，為審慎確保用餐環境與餐點品質，嘉義中正總店與光華分店自即日起啟動自主消毒與衛生管理作業，並將於 12/22–12/23 暫停營業兩日。

