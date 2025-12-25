林聰明沙鍋魚頭「有小強」 2門市延長停業 光華店無限期整頓

業者公告，宣布光華分店無限期停業整頓，中正路本店則停業到28號。（圖／東森新聞）





嘉義人氣美食「林聰明沙鍋魚頭」有民眾在湯裡發現蟑螂，差點吃下肚。業者公告，宣布光華分店無限期停業整頓，中正路本店則停業到28號。

消費者：「天啊，全部都不用吃了，那怎麼辦，超瞎的。」民眾在林聰明沙鍋魚頭總店外帶三千五百元的餐點，結果卻在沙鍋菜裡翻出一隻蟑螂。不止這起，林聰明沙鍋魚頭其他分店，從12號起，陸續有民眾吃到塑膠袋或是在餐點裡看到蟑螂，衛生局介入調查，並要求改善。

根據業者最新公告，嘉義光華分店無限期停業整頓，總店則從24號到28號停業5天，確定完成全面清消與流程檢視後，再視改善進度彈性復業。

另外也針對門市清潔、排水孔防蟲設施、水溝周邊巡查、員工遇到相關狀況的通報流程，以及供應鏈與物流動線進行強化。

目前林聰明沙鍋魚頭啟動客服專責窗口，並且重申在確定改善項目改進前，不會貿然恢復營業，也為此次的食安問題致上歉意。

