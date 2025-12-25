林聰明沙鍋魚頭「湯裡有小強」！2店清消整頓 光華店無限期停業

有消費者外帶嘉義名店林聰明砂鍋魚頭回家吃，驚見超大隻小強。翻攝自Threads



嘉義名店林聰明沙鍋魚頭近日捲入食安爭議，有消費者外帶餐點回家食用時，竟在湯裡發現一隻！蟑螂業者隨即啟動自主管理措施，除原先宣布兩間門市停業清消外，24日再公告光華分店即日起自主休業、進行無限期整頓；中正路門市則自24日起停業到28日，全面清消並檢視內部流程。

一名網友日前在Threads發文表示，他在嘉義外帶林聰明沙鍋魚頭返家用餐，吃到一半時赫然在湯中發現一隻體型不小的蟑螂，讓他直呼噁心。相關照片曝光後，引起網友關注與討論。

林聰明沙鍋魚頭24日透過官方臉書發表聲明指出，光華分店將進行無限期整頓，全面檢視營業環境、作業流程與管理標準；中正路門市則在完成5日停業後，將視改善進度彈性決定復業時間。業者表示，這次選擇主動提高自我要求標準，藉此進行更全面的整頓與優化。

業者進一步說明，在12月22日至23日的自主休業期間，已完成門市全面清潔與內部檢視，並委託病媒防治公司，針對店內及周邊街區進行消毒作業。同時，嘉義市衛生局也兩度派員到店稽核督導，相關查核結果顯示，兩間門市均依規定完成改善，符合現行衛生標準。

業者表示，後續也會同步強化門市清潔頻率、排水孔防蟲設施、水溝周邊巡查機制，以及員工在發現異常時的通報與應變流程，並全面檢視供應鏈與物流動線，以降低類似事件再次發生的風險。

此外，林聰明沙鍋魚頭已啟動客服專責窗口，處理消費者反映事項，並重申在所有改善項目確實完成前，不會貿然恢復營業，對此次食安事件向消費者致上歉意。

