林聰明沙鍋魚頭「蟑螂事件」調查出爐 業者：盛裝時掉入容器

林聰明沙鍋魚頭「蟑螂事件」初步調查出爐，研判應為盛裝時從外部掉入。翻攝臉書



嘉義美食「林聰明沙鍋魚頭」近日爆出食安爭議，有顧客外帶餐點時竟發現完整的大蟑螂，嘉義市政府兩度派員稽查，確定符合檢驗標準，業者則是緊急停業消毒，今（12/27）公布調查結果，初步推斷，因蟑螂屍體完整，未經高溫烹煮，可能是盛裝時從外部環境掉入；另外，光華店無限期停業整頓，流程與管理標準完成前不會營業。

事發在本月20日，一名網友在Threads發文提到，前往嘉義林聰明沙鍋魚頭外帶晚餐回家，用餐時用湯匙翻攪，赫然發現湯裡面有異物，仔細一看發現碗裡竟然有一隻完整的大蟑螂，身軀清晰可辨、腳肢也未完全脫落，嚇得該名網友瞬間失去食慾，崩潰表示「已經吃了一半才發現，實在太崩潰」，事件引發其他網友關注。

業者今天公布調查報告，提到專業合法病媒防治單位研判，蟑螂體型約2.2公分，特徵接近美洲蟑螂品種，身軀完整，未經過烹煮，此類蟑螂多棲息於戶外水溝、下水道等高濕環境，研判非內部孳生，可能是從外部盛裝的時候掉入容器。

業者強調，雖然蟑螂並非來自內部，但是阻絕外部入侵是店家的責任，未來將採取五大改善措施，包括成立緊急應變小組、設立專責窗口聯繫顧客、擴大加強外部環境消毒、全面檢視衛生環境、主動配合調查。主要的兩家分店全面消毒、檢視衛生流程，光華店無限期休業整頓，流程與管理標準完成前不會營業；中正路門市休業至28日，進行全面消毒。

