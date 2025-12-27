林聰明沙鍋魚頭「蟑螂事件」調查報告出爐！業者：盛裝時掉入容器

嘉義市人氣店家「林聰明沙鍋魚頭」爆出食安危機，有顧客指在外帶餐點中發現蟑螂及塑膠袋。 圖：取自「林聰明沙鍋魚頭」臉書

[Newtalk新聞] 嘉義市人氣店家「林聰明沙鍋魚頭」爆出食安危機，有顧客指在外帶餐點中發現蟑螂及塑膠袋。今(27)日業者公布調查報告指出，「蟑螂外觀完整，未經高溫烹煮過，初步推斷較可能是在外部裝盛時掉入容器中」，至於出事的嘉義門市，在衛生局二度稽核後，確定符合檢驗標準，將會再延長休業天數，從內部盤點釐清問題來源找出真正原因。

「林聰明沙鍋魚頭」今日公布蟑螂事件的調查報告指出，根據顧客提供的蟑螂屍體，該蟑螂總長2.2公分，體型完整，沒有烹煮痕跡，判斷是從外部盛裝的時候掉入容器導致，非內部孳生。未來會加強外部清潔，包含排水孔、地漏等孔洞，與專業病媒防治單位定期巡檢及強化夜間出入口管理。

另外，業者也表示，事件期間嘉義市衛生局與12月21日與23日兩度前來稽核，雖兩間門市皆符合相關檢驗標準，但我們仍啟動更高規格的自主衛生管理，並主動再延長休業天數，從內部盤點釐清問題來源，希望能找出真正的原因進一步改善。

嘉義兩家門市也從一開始為期兩天的自主休業調整，延長為休業一週檢視，其中光華門市更決定無限期停業進行全店整頓，這是我們反省思考後，聰明團隊認為必須為廣大的顧客做出的正確決定，也讓團隊能持續進行流程調整與食品安全相關教育訓練，把該檢視的事情，能好好一項項重新檢討與規劃。

