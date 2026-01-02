林聰明爆食安危機神級處理「連這都報告」 網友全跪了：根本公關教科書

林聰明沙鍋魚頭接連爆出食安風波，導致商譽嚴重受損。（圖／翻攝自Google Map）

嘉義知名老牌餐飲店「林聰明沙鍋魚頭」去年底接連發生顧客吃到蟑螂事件，引爆食安危機，事後負責人林佳慧不僅在網友PO文底下親自留言道歉，不僅持續回報進度，更自主宣布延長停業進行全面消毒，就連蟑螂品種也公布，讓網友直呼是今年最強處理，根本是公關教科書。

「林聰明沙鍋魚頭」光華店接連爆出有民眾外帶吃到蟑螂、塑膠袋，業者繼22、23日連續兩天店休清潔消毒，負責人林佳慧25日宣布為自主加強食安管理，「光華店無限期休業」，中正路總店24日至28日休業全面精進清消，預估影響逾1.5萬人次來客量。

林聰明沙鍋魚頭負責人林佳慧宣不僅親自到顧客PO文下方道歉，還公布了近30頁的食安報告，讓網友稱讚最佳公關範本。（資料照／廖素慧攝）

林佳慧不僅公布多達近30頁的事件說明與檢討措施，還直接公布蟑螂品種為美洲蟑螂，並解釋可能來源與日後的防治措施，也公開所有的消毒紀錄表，將所有流程開誠公布，並隨時更新進度，坦言自主休業是一個按下暫停的勇氣，社群上譴責的指正、馬路上人們擔憂的眼神，新聞媒體電記台的報導，面對所有產生的批評指教全部虛心接受與承擔。

不少網友看到後紛紛留言讚賞：「這是我看過最有誠意的檢討報告」、「這公關危機處理滿分」、「今年最強公關處理」、「根本是公關教科書」、「發生過食安問題的都該來看看人家怎麼檢討的」、「其他店家都是草草帶過，能少說就少說」、「這還是第一次看到廠商自己寫出來檢討書，還寫的這麼完整」、「勇於承認也願意改善，我可以再相信一次」、「我認為每個餐飲業老闆都值得學習這個模板。」。

