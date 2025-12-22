林聰明砂鍋魚頭又出包！ 塑袋當菜煮 女童誤吃險吞肚

嘉義知名砂鍋魚頭食安連環爆，外帶餐點中有被煮爛的塑膠袋，業者除了致歉外，緊急停業兩天全面消毒檢視。（圖／TVBS）

嘉義知名砂鍋魚頭食安連環爆，現在連總店也淪陷，還有家長反映外帶餐點中有被煮爛的塑膠袋，導致10歲女兒把它當菜吃，差點吞下肚，現在業者除了致歉外，也緊急停業兩天全面消毒檢視，並啟動退費機制。

嘉義知名砂鍋魚頭食安連環爆，外帶餐點中有被煮爛的塑膠袋，業者除了致歉外，緊急停業兩天全面消毒檢視。（圖／TVBS）

這起食安事件的受害者許小姐表示，塑膠袋被煮到縮成一團並沾染辣油，混雜在砂鍋菜中難以辨認，她的女兒誤將其當成菜吃下，直到咬不爛跟媽媽反映，才發現是塑膠袋。許小姐描述，那應該是店家用來裝食材的塑膠袋，經過烹煮已經捲曲在一起，女兒咬了之後發現無法吞下，才吐出來詢問媽媽。當下她只能告訴女兒不要再吃，並將整鍋食物倒掉。

業者對此事件表達歉意，並表示將於接下來兩天進行全面性的消毒工作。（圖／TVBS）

業者林佳慧對此事件表達歉意，並表示將於接下來兩天進行全面性的消毒工作，不僅包括店面內部，還將擴及整個街區。她強調會針對員工進行教育訓練，並全面檢視工作流程，確保未來不會再發生類似事件。

這家知名砂鍋魚頭店已決定於22、23日兩天暫停營業，期間將對門市及周邊環境進行大規模消毒。（圖／TVBS）

嘉義市衛生局副局長莊美如表示，雖然現場未發現病媒，但確實發現環境存在一些缺失，因此已立即輔導業者並開立限期改善單。面對接連爆發的食安問題，這家知名砂鍋魚頭店已決定於22、23日兩天暫停營業，期間將對門市及周邊環境進行大規模消毒，並徹底檢視清查營運流程，希望能重新贏回消費者的信任。

值得注意的是，消費者反映的塑膠袋事件與先前的蟑螂問題均發生在同一天（20日），而塑膠袋事件則是在12天前發生。這連串的食安危機引發消費者對該店食品安全管理的高度關注與質疑。

