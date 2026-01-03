林聰明食安風暴神處理！連「蟑螂」也分析報告 網跪了：根本教科書

生活中心／林昀萱報導

林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧。（圖／翻攝自嘉義林聰明沙鍋魚頭臉書）

嘉義名店「林聰明沙鍋魚頭」日前有民眾投訴外帶湯品有蟑螂，第三代接班人、執行長林佳慧第一時間火速發聲明道歉，表示衛生局稽查皆符合標準，並宣布光華門市無限期停業整頓，之後更親自回覆網友留言並持續回報改善進度，連蟑螂都送去分析品種，不迴避、直球對決的處理方式被網友大讚是「公關教科書」。

林聰明沙鍋魚頭光華店2025年底接連爆出外帶食物中有蟑螂、塑膠袋，業者火速發聲明表示事件發生後，嘉義市衛生局在12月21日及23日二度稽查皆符合衛生標準，但店家決定嘉義中正路門市自12月22日起休業一周全面清潔消毒與流程檢視；光華分店則無限期自主休業，全面檢視環境、流程與管理標準，完成前將不恢復營業。

林佳慧並在社群平台公開長達30頁的「食安事件的完整說明報告書」，事件發生後在現有管理基礎上全面升級防護機制，包括成立緊急應變小組、專責窗口聯繫顧客以及擴大加強外部環境消毒、全面檢視衛生環境以及主動配合稽查調查等。更公開經合格病媒防治單位判定，出現在食物中的是美洲蟑螂。此類蟑螂多半不是因為市內環境髒亂出現，而是與外部街區、地下道高度相關，因此防範重點為排水孔加裝防蟲閥、地漏定期高溫沖洗消毒、管線孔洞全面封填、找專業病媒防治單位定期巡檢、強化夜間出口管理。

林聰明沙鍋魚頭公開「食安事件完整說明報告書」。（圖／翻攝自Threads）

林佳慧表示，面對這次事件誠實地看見自己的不足，也提醒自己，用更謙卑的心承擔品牌的責任。「老店真正珍貴的不是名氣，而是顧客願意走進來的信任，事件發生後，我和團隊站在第一線，把門市環境、作業流程與人員管理重新檢視了一遍。嘉義市衛生局也兩度到店督導，雖然符合相關標準，但我心裡知道通過檢查，並不代表我自己真的安心，所以我們選擇把標準再往上拉，從內部重新盤點，只希望找出真正該改進的地方。 」

不迴避、不粉飾的面對食安問題，尤其連蟑螂都送去檢驗品種分析處理方式，讓網友紛紛大讚：「光看能把蟑螂清楚寫出來，甚至連品種、可能原因都一次曝光 這還是我第一次看見有品牌願意這樣做，這種誠意…很難不再支持」、「這還是第一次看到廠商自己寫出來檢討書，還寫這麼完整欸，真的非常棒」、「這真的是我看過，最棒的道歉內容。不但從字裡行間的文字，不會感受到身為老店的桎梏，更能將過去如何重視食安、未來如何避免再發生的執行方策，寫的清楚且可行。這樣的品牌，完全值得市場多多消費」、「謝謝你提供了這麼強大的道歉說明示範，我認為我們每個餐飲業老闆都值得學習這個模板」、「這篇一定要存起來。 食安問題處理最誠懇莫過於此」、「這算是指標性的危機處理教科書了吧，之後國內餐飲品牌大概都會多少被拿這個標準做檢視。暫且不論食物主觀上的口味 看完會願意再給林聰明一個機會。」

