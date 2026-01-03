林聰明食安風暴連「蟑螂品種」也公開 網讚公關教科書

日前嘉義知名餐飲品牌「林聰明沙鍋魚頭」光華店發生顧客外帶餐點中出現蟑螂、塑膠袋的食安事件，第三代執行長林佳慧不僅第一時間親自道歉，更公布長達30頁的完整檢討報告，甚至連蟑螂品種都詳細說明，直球對決的危機處理方式被網友封為「公關教科書」。

2025年底「林聰明沙鍋魚頭」 爆出食安風波，業者主動說明 。（圖／翻攝自Threads）

2025年底，「林聰明沙鍋魚頭」光華店爆出有民眾外帶吃到蟑螂、塑膠袋，業者12月22日、23日連續兩天店休清潔消毒，負責人林佳慧12月25日宣布為自主加強食安管理「光華店無限期休業」，中正路總店也在12月24日至28日休業全面清消。林佳慧強調，完成全面檢視環境、流程與管理標準前，將不恢復營業。

林佳慧在社群平台發布的「食安事件完整說明報告書」中，詳細公開事件發生後的緊急應變措施，包括成立緊急應變小組、專責窗口聯繫顧客、擴大加強外部環境消毒、全面檢視衛生環境以及主動配合稽查調查等。報告中更揭露經合格病媒防治單位判定，出現在食物中的是美洲蟑螂，此類蟑螂多半不是因為室內環境髒亂出現,而是與外部街區、地下道高度相關。

針對防治措施，林佳慧說明重點包括排水孔加裝防蟲閥、地漏定期高溫沖洗消毒、管線孔洞全面封填、找專業病媒防治單位定期巡檢、強化夜間出口管理等具體作為。她並在網友貼文底下親自留言道歉，持續回報改善進度，展現負責任的態度。

林佳慧表示，面對這次事件選擇誠實地看見自己的不足，用更謙卑的心承擔品牌的責任。她提到老店真正珍貴的不是名氣，而是顧客願意走進來的信任，雖然嘉義市衛生局兩度督導都符合相關標準，但通過檢查並不代表自己真的安心，因此選擇把標準再往上拉，從內部重新盤點，只希望找出真正該改進的地方。

她坦言自主休業是一個按下暫停的勇氣，辦公室裡第一線接電話的同仁們每天接受來自四面八方的社群訊息，有如下著冰雨的天氣。面對社群上譴責的指正、馬路上人們擔憂的眼神、新聞媒體的報導，所有產生的批評指教全部虛心接受與承擔。林佳慧認為傳承最難的是守住那份被信任的感受，透過每一個事件發生不斷地自我思考優化才是成長的關鍵，這也是老店歷久以來能存在的生命力。

第三代執行長林佳慧發聲明。（圖／翻攝自Threads）

貼文引發討論，不少網友大讚：「所有品牌、企業的危機處理，通常都是含糊原因，降低資訊讓民眾再次知悉。光看能把蟑螂清楚寫出來，甚至連品種、可能原因都一次曝光，這還是我第一次看見有品牌願意這樣做，這種誠意…很難不再支持」、「這還是第一次看到廠商自己寫出來檢討書，還寫這麼完整欸」、「勇於承認，也願意改善，給予正向支持」、「這真的是我看過，最棒的道歉內容」、「如此完整的道歉加上後續配套，需要莫大的勇氣，不得不稱讚」。

不過也不少人指出，「花太多時間在行銷，花太少時間在食安」、「對員工好一點，薪資給夠，舀湯時不至於連蟑螂都可以看不見的。加油」、「撇除掉好不好吃，有去過中正路文化路的人看過那邊的街道地面衛生環境，只有一隻蟑螂已經很厲害了」、「從留言來看，最大的危機反而還不是蟑螂。反正只要嚐鮮客的數量一直大於回頭客跟吃過老味道的客人，你們還是覺得自己的冷凍包還有分店品質很不錯呢」。

