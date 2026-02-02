林聰賢任兆豐資產管理董座 李彥秀批酬庸：賴政府用人唯「新」

兆豐金控旗下兆豐資產管理公司近期完成人事調整，由前宜蘭縣長、前農委會主委林聰賢接任董事長一職，並於本週進行交接。此人事案隨即引發在野黨質疑，國民黨立委李彥秀今（2）日受訪直指，這就是民進黨政治酬庸，賴政府用人唯「新」。

前宜蘭縣長林聰賢。（圖／林聰賢臉書）

兆豐金控與兆豐資產管理公司在上週分別召開董事會，通過多項人事案。兆豐產險新增央行理事兼台大經濟系主任陳旭昇、前中央存保董事長蘇財源擔任獨立董事；林聰賢則獲派擔任兆豐資產管理公司董事長，月薪約新台幣22萬元。

現年64歲的林聰賢政治資歷豐富，曾擔任兩屆宜蘭縣長。他從宜蘭市公所課員起步，逐步晉升至宜蘭縣長，後來進入中央擔任農委會主委，也曾任中央畜產會董事長。林聰賢在農委會主委任內因超思進口蛋爭議請辭負責，外界普遍認為他是民進黨新潮流派系的重要成員。

國民黨立委李彥秀。（圖／中天新聞）

對此人事案，李彥秀今天受訪時表示，林聰賢從宜蘭縣長卸任後，一路轉戰不同事業單位，這就是民進黨國營事業當作酬庸籌碼的證據，李彥秀更是直言，賴政府不但延續了民進黨長期以來用人唯「綠」的策略，現在更是用人唯「新」。

