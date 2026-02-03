林聰賢任兆豐資產管理董座 藍委酸：借重報廢雞蛋損失5.3億經驗？

兆豐金董事會通過，由農委會（現為農業部）前主委林聰賢接任兆豐資產管理公司（AMC）董事長。國民黨立委賴士葆諷刺表示，林從未有金融專業背景，卻因顏色對了、派系對了就步步高升，「難道兆豐是要借重報廢雞蛋損失5.3億的經驗嗎？」

林聰賢低調接掌兆豐資產管理公司董事長，不過林過去的資歷主要是在地方治理與農業行政，即便曾經以農委會主委身分兼任央行理事，但資產管理公司的核心業務，將涉及大量不良債權、法拍地產及複雜的融資重組。因此，這項人事案也遭質疑是政治酬庸。

對此，賴士葆今（3）日在臉書指出，林聰賢將接任兆豐資產管理公司董事長，其歷經中央畜產會董事長超思案後，轉任杏國新藥擔任獨董，即使從未有金融專業背景，卻因顏色對了、派系對了，就一路步步高升。

賴士葆諷刺表示，賴清德2024年退出新潮流，卻還在用權位酬庸新系喬人事，令他直呼「吃相難看」，並稱「難道兆豐是要借重報廢雞蛋損失5.3億的經驗嗎？」

台灣2022、2023年爆發缺蛋危機，時任農業部長陳吉仲曾委請林聰賢專案進口雞蛋，曾擔任立法院進口雞蛋調查專案小組召集人的白委張啓楷便曾批評，進口雞蛋爆發弊案，根據監察院統計，至少浪費5億2997萬元民脂民膏。

