林聰賢轉戰公股金控挨轟酬庸！他列綠營5人「轉生」名單：爭議越大越肥缺

超思進口蛋爭議喧騰一時，2023年9月，在時任農業部長陳吉仲宣布請辭後，協助雞蛋專案進口的中央畜產會董事長林聰賢，表示因無法阻擋「政治口水的瘟疫」，同步請辭董事長職位。值得注意的是，兆豐金控旗下兆豐資產管理公司近期完成人事調整，前宜蘭縣長、前農委會（現為農業部）主委林聰賢，揮別超思案陰霾，將接任董事長一職，引發藍營齊聲砲轟。

​國民黨立委賴士葆今（3）日在臉書指出，新潮流重要成員林聰賢轉任杏國新藥獨董，即便沒有金融專業背景，仍將接掌兆豐資產管理公司，顏色對了、派系對了就步步高升；他批評，賴清德選後兩年還在用權位酬庸，吃相難看，「 難道兆豐是要借重報廢雞蛋損失5.3億的經驗嗎 ？」國民黨立委李彥秀也砲轟，此人事案證明了民進黨把國營事業當作酬庸籌碼，不僅用人唯「綠」，更是用人唯「新」。

廣告 廣告

「歷史哥」李易今則在臉書貼出一張圖表，盤點5位綠營政治人物如何「轉身到轉生」，從爭議發生後形式下台，接著轉任更肥缺。​圖表顯示，林聰賢從雞蛋到金庫，在超思進口案爆發重大爭議後請辭，現在轉任兆豐資產董事長；林佳龍則從車禍到外交，交通部長任內發生太魯閣號事故請辭，而後升任總統府秘書長，現為外交部長。

圖表後3人，還包含陳吉仲經歷進口蛋爭議、萊豬進口、石斑魚禁銷等事件後，將農委會成功升格農業部，更擔任首任部長。另外，吳宏謀從高雄氣爆到郵政，從高雄氣爆、普悠瑪出軌、南方澳大橋斷裂事故後，從高雄市副市長、交通部長到中華郵政董事長；最後則是梁文傑，從落選到主委，議員選不上，大跳抖音舞，卻在陸委會推動反對抖音，更擔任陸委會副主委。

更多風傳媒報導

