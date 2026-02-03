林聰賢轉戰金控惹議 歷史哥揭綠營5大「轉生」肥缺：越出包越大尾？

農委會前主委、前宜蘭縣長林聰賢近日低調接任兆豐資產董事長一職。（圖／報系資料照）

兆豐金控及其子公司兆豐資產管理公司董事會上周通過，由宜蘭縣前縣長、農委會（現農業部）前主委林聰賢出任兆豐資產管理董事長，藍白都轟「政治酬庸」。「歷史哥」李易修點名綠營執政以來，包括林聰賢在內的5件人事案，這些人在原職位因爭議事件或落選下台後，卻轉任肥缺，讓他大嘆簡直「越出包越大尾」。

歷史哥今（3）日在臉書發布一張圖，整理了林聰賢、外交部長林佳龍、前農業部長陳吉仲、前中華郵政董事長吳宏謀、陸委會副主委梁文傑的人事案。

他在圖表中指出，林聰賢從「雞蛋」到「金庫」，在中央畜產會董事長任內，爆發「超思進口蛋」重大食安與採購疑雲，隨後請辭負責，現職為兆豐資產管理公司董事長；林佳龍從「車禍」到「外交」，任交通部長期間發生「太魯閣號事故」請辭，後升任總統府秘書長，現為外交部長

歷史哥續指，陳吉仲從「壞蛋」到「壞蛋」，在農委會主委任內爆發進口蛋爭議、萊豬進口、石斑魚禁銷等事件，將農委會成功升格「農業部」後，成為首任部長；吳宏謀從「高雄氣爆」到「郵政」，任高雄市副市長時，因氣爆事件下台，後轉任交通部長，又因發生普悠瑪號列車出軌事故下台，之後轉任中華郵政董事長；梁文傑從「落選」到「副主委」，台北市議員選不上，在抖音大跳抖音舞，卻在陸委會推動反對抖音。

歷史哥表示，這5人在爭議發生後，形式下台，轉任更肥缺，越出包越大尾，「轉身~轉生！真的天下無敵！」不少網友也在貼文底下留言，「正常運作之下，出包就一定陞官發財！案例太多了！」、「顏色對了，升官又發財」。

