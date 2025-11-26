林肯號打破OFRP規劃 接替尼米茲維持西太平洋雙航艦部署

近期有美國軍事媒體透露稱，美國海軍的「林肯」號航母打擊群已於當地時間 21 日啟程前往太平洋地區進行戰略部署，打破海軍 OFRP 周期的部署計畫也引發海內外軍事愛好者廣泛關注。 圖：翻攝自 騰訊網 地球村的故事(資料照)

[Newtalk新聞] 近年來，美國持續加強針對印太地區的戰略部署，準備應對隨時可能發生的地區衝突並維護地區安全局勢。近期有美國軍事媒體爆料稱，美國海軍已將「亞伯拉罕．林肯」號航空母艦( CVN-72 )打擊群派往太平洋地區部署，接替即將退役的尼米茲號( CVN-68 )航空母艦。值得注意的是，此次部署行動打破了美國海軍「優化艦隊應變計畫」( OFRP )，大幅縮短了林肯號航母打擊群的運作週期。

根據《美國海軍學會新聞網》( USNI News )報導，當地時間 21 日，林肯號航母打擊群從加州聖地牙哥海軍基地啟航，前往太平洋地區開展新一輪的部署行動。一位匿名的美國國防部官員表示，林肯號航母搭載著第 9 艦載航空聯隊，與阿利．伯克級導彈驅逐艦「小法蘭克． E ．派特森」號( DDG-121 )組成「第 3 航空母艦打擊群」，並已被部署至太平洋地區。

該報導指出，林肯號航母於 2024 年 12 月正式結束為期 162 天的部署，並被調派回美國海軍基地進行維護，期間曾多次參與美軍的常態性演習活動。然而，在結束部署後約一年，林肯號航母又被派遣至西太平洋地區進行部署，大幅縮短的部署周期也引發許多軍事愛好者關注。

報導稱，為了提升美軍航母打擊群的部署彈性與應變能力，美國海軍曾提出「優化艦隊應變計畫」( Optimized Fleet Response Plan , OFRP )，制定了為期 36 個月的維護、訓練以及部署週期，確保美軍航母、艦載航空聯隊以及護航艦艇隨時保持在待命狀態，以應對突發的部署需求。然而，截至目前為止，美軍仍未透露林肯號航母打擊群打破 OFRP 部署周期的真實原因。

該報導表示，在林肯號航母打擊群航向太平洋後，以聖地牙哥海軍基地為母港的「卡爾．文森」號航母( CVN-70 )打擊群也完成了 OFRP 週期，準備重新開始進行部署。另一方面，結束太平洋地區戰備部署的尼米茲號航母也將返回美國，並依照先前的規劃，在美國東岸地區舉行退役儀式並進行拆解。

