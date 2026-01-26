林肯號航母打擊群抵達中東 美軍：促進區域和平穩定

美軍26日表示，「林肯號」(USS Abraham Lincoln)航空母艦打擊群已經抵達中東，大幅增加了美國在這個地區的軍力。

隨著伊朗鎮壓大規模的抗議活動，這艘航母及其護衛艦被派往中東。雖然美國總統川普(Donald Trump)在那之後已收回對德黑蘭採取軍事行動，但他堅稱仍對所有選項保持開放立場。

負責這個地區美軍部隊的中央司令部(US Central Command)在X發文說，這支打擊群「目前部署在中東以促進區域安全與穩定」。

川普26日接受美國Axios新聞網訪問時說，美國在伊朗附近部署了「一支龐大艦隊」，但他也說，德黑蘭渴望進行會談。

在此同時，一位美國高層官員告訴記者，如果伊朗人想要「聯繫我們」，華盛頓「隨時敞開大門」。

由於對經濟感到不滿，伊朗從去年12月底爆發抗議活動，但後來演變為一場反對這個伊斯蘭共和國的大規模運動，從今年1月8日起接連數天爆發大型的街頭示威。

人權組織指控當局在切斷網路的掩護下，對示威人士展開前所未見的鎮壓行動，直接對他們開槍。

總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」(Human Rights Activists News Agency, HRANA)26日表示，在伊朗安全部隊展開的這波鎮壓中，已確認有將近6千人死亡，但強調實際總數可能要高出數倍。 (編輯:柳向華)