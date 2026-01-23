林肯號航艦與F-15E齊赴中東 川普備妥「決定性選項」仍稱不想對伊朗開戰
美國正加速在伊朗周邊集結軍力。根據航班及軍事動態顯示，美國空軍已將大批常駐英國的F-15E「打擊鷹」戰機和KC-135空中加油機轉移部署至中東，美國海軍「林肯號」航艦打擊群也已穿越麻六甲海峽，轉入中東第5艦隊責任區，並以關閉應答器的「黑暗航行」模式行動。
外界普遍解讀，這是針對伊朗的更大規模軍事布局，同時，川普最新表示已有「龐大艦隊和部隊」正駛向中東地區，但他強調他不希望動武。
軍事新聞網站Military Watch報導，根據線上航班追蹤數據，美國空軍已將大批F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）戰鬥機，從英國拉肯希斯皇家空軍基地（RAF Lakenheath）重新部署至中東多處基地，這些戰機原本在當地進行長期部署，並由KC-135空中加油機提供支援。此舉被視為更廣泛軍事集結行動的1部分，而該行動顯然仍在持續推進，目標指向伊朗。
與此同時，由尼米茲級核動力航艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）領軍的美國海軍航艦打擊群，已穿越麻六甲海峽，從太平洋第7艦隊責任區，轉入中東第5艦隊責任區。據報，這艘航艦已關閉應答器，目前以「黑暗航行」（dark navigation）模式行動。
美軍正從區內基地撤離部分資產
在軍事集結的同時，美軍也從區域內被認為特別容易遭伊朗攻擊的基地撤離部分資產。這包括全面撤出伊拉克西部的重要設施「阿薩德空軍基地」（Al-Assad Air Base）、大幅撤離卡達「烏代德空軍基地」（Al Udeid Air Base）的人員，以及科威特和巴林部分設施尚未證實的撤離行動。
值得注意的是，烏代德基地曾在去年6月23日曾遭伊朗小規模彈道飛彈攻擊。五角大廈證實，當時，1枚伊朗彈道飛彈成功擊中烏代德基地，雖然現場部署了愛國者飛彈系統防禦，伊朗事前也發出攻擊警告，且所使用的Fateh-313飛彈屬於伊朗武庫中技術最不先進的型號之一，這凸顯了美軍基地的脆弱性，
近期美軍進一步向中東部署的裝備還包括額外的防空系統，其中部分已在烏代德基地投入運作，同時還有M1A2「艾布蘭」主力戰車以及M2「布萊德雷」步兵戰鬥車。C-17「全球霸王III」運輸機飛往中東地區的班次增加，也顯示其他尚未公開的裝備可能已提前預置。
伊朗飛彈打擊能力全球最具威脅
在伊朗針對以色列發動的無人機和巡弋飛彈攻擊行動中，F-15E戰機扮演主導角色，多次攔截伊朗攻擊，它的航程、速度、武器載荷以及雷達性能，在西方國家中幾乎無可匹敵。雖然這款機型在專門的空對空作戰能力上不如F-15C/D戰機，但用途更為多元，並被認為完全有能力對抗伊朗部署的任何型戰機。
過去在中東增派軍力，已被證明對美國國防部而言成本極高，迫使其他國防預算項目遭到削減，這也引發外界對這次針對伊朗軍事集結成本的質疑。
有分析認為，真正阻止美國進一步升級對伊朗軍事行動的主要因素，是伊朗自1980年代以來在北韓大量支援下建立的彈道飛彈庫。伊朗的飛彈打擊能力被認為是全球最具威脅國家之一，其中包括多彈頭飛彈和搭載極音速滑翔載具的飛彈，而伊朗是全球僅有4個擁有這類能力的國家之一。
去年6月，伊朗對以色列發動的有限報復打擊所造成的破壞前所未見，美國總統川普（Donald Trump）表示：「尤其是最後那幾天，以色列真的被打得很慘。那些彈道飛彈，天啊，摧毀了很多建築物。」外界預期，如果爆發更大規模攻擊，伊朗的報復強度將大幅升高。
川普希望避免對伊朗發動攻擊
與此同時，川普最新表示，大批美軍軍事資產正駛向伊朗方向，但在1波抗議浪潮引發緊張局勢升高之際，他仍希望避免對該國發動攻擊。
川普22日在空軍一號上告訴記者：「我們有很多船正往那個方向去，以防萬一。我們有1支龐大的艦隊正在往那裡前進，接下來看看會發生什麼事。我們有1支強大的部隊正朝伊朗移動。」
川普接著說：「我寧願什麼事都不要發生，但我們正非常密切地監視他們。」他也提到伊朗聲稱上週已取消對抗議者的處決計畫。
川普要求幕僚提出「決定性」軍事選項
不過，另據華爾街日報報導，美國官員透露，在上週暫緩對伊朗發動打擊後，川普仍持續要求幕僚提出他所謂的「決定性」軍事選項。同時，伊朗似乎加強了對國內的控制，透過鎮壓行動打擊抗議者，並已造成幾千人死亡。
這些討論正值美國向中東派遣航艦和戰機之際。這些部署可能是更廣泛軍事集結的開端，讓川普在選擇動武時具備足夠火力。
官員指出，川普在描述他希望任何對伊朗行動達到的效果時，多次使用「決定性」（decisive）一詞。這樣的說法促使五角大廈和白宮幕僚為川普細化了一系列選項，其中部分方案尋求推翻伊朗政權，另一些較溫和的選項則可能包括打擊伊斯蘭革命衛隊設施。
官員表示，川普尚未下令對伊朗發動攻擊，他最終將作出何種決定仍不明朗，但持續的討論顯示，他並未排除因為伊朗在經濟惡化期間殺害抗議者而懲罰德黑蘭的可能性。
更多上報報導
川普女婿提「新加薩」計畫 擬建住宅大樓、資料中心和工業園區
《衛報》揭馬杜洛被捕前 委國代總統早知情承諾與川普合作
美國代表團抵克宮會晤普丁 川普與澤倫斯基會後稱終戰之路還很長
其他人也在看
票房告急？魏如萱開唱倒數僅最低2票價完售 深夜發文吐心聲
魏如萱將於2月7日、8日連兩天登上台北小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」巡迴演唱會，但售票狀況卻傳出警訊。售票網上，兩場演出僅最便宜的880元與1680元門票已完售，其餘票區仍有空位，銷售進度似乎不如預期；魏如萱昨（22日）晚間在社群發文，以長文向歌迷真情喊話，邀請願意「坐下來聽她唱歌的人」走進小巨蛋。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 35則留言
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 15 小時前 ・ 8則留言
肺癌竟是「吃」出來的！研究驚爆：常吃這2類食物助長癌細胞
過去，人們普遍認為肺癌主要與空氣污染或吸菸有關，但愈來愈多的醫學研究指出，日常飲食習慣對多種癌症的發生，包括乳癌、大腸癌，甚至是肺癌，都有密不可分的關聯。研究發現，有2類食物會提升肺癌惡化的風險。健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 26則留言
台南「妃龍大戰」結局已寫好？媒體人大膽斷言：這人上天
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選。立委陳亭妃在民進黨台南市長初選民調中勝出，將對決國民黨謝龍介，媒體人黃揚明也預言最終結局。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 101則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 19則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 83則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 20 小時前 ・ 11則留言
周媛「X型」遭批低俗！帳號封殺「億元賣課收入」沒了
娛樂中心／李明融報導自稱「中國性商教母」的中國網紅「黑白顛周媛」，近期網路上瘋傳一段影片，在課堂上教導台下學生有關肢體、眼神的各種語言動作，影片中的「叫我！幹嘛？」、「眼神給出去」、「我的身體形成了一個X形！」引發大量網友、甚至部分明星名人跟風模仿。然而，隨著周媛課程內容討論度持續飆升，陸續遭質疑涉及低俗擦邊、物化女性等爭議擴大，短影片帳號在2026年1月21日起陸續轉為不公開，22日更是傳出有部分帳號遭平台限制功能。中國官媒也不挺，痛批這類課程「低俗」且其危害不可小覷。民視 ・ 4 小時前 ・ 86則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 57則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 18則留言
記憶體4虎出閘不同調！力積電南亞科翻黑走疲... 分析師：先觀望
遭打入禁閉的記憶體股陸續出關，今（23）日南亞科（2408）、力積電（6770）早盤由紅翻黑，力積電一度挫跌逾7%，截至上午9時30分，爆出逾10萬張大量，暫報59.4元。威剛（3260）和晶豪科（3006）則維持紅盤，但漲幅稍有收斂。分析師表示，較穩健的做法先觀望三天左右，待籌碼穩定再進場為宜。Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 1 天前 ・ 12則留言
女醫控「被當提款機」 前婆婆駁：她常飆罵老公、離婚後總算安寧
台南市東區深耕17年的「侯娟妃婦產科診所」無預警歇業，女醫師侯娟妃一度被父母與丈夫報案列為失蹤人口。隨著失蹤謎團破解，侯娟妃與前夫家庭的離婚訴訟內幕也隨之曝光，前婆婆更出面反擊駁斥相關指控。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 48則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 62則留言
有一種禮貌叫台人！結帳時「獨有舉動」成習慣 日店員嚇傻：第一次遇到
台灣人再度用行動證明，「最美麗的風景」果然是人。一名女子分享，自己發現只要在結帳時拿出千元鈔票，許多人都會不自覺補上一句「不好意思，我只有大張的」，彷彿付錢也需要先道歉。貼文曝光後，立刻引發網友強烈共鳴，直呼這根本是台灣人的日常。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 61則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 34則留言
全台急凍！今晨最低6度以下「週末天氣曝」下週恐迎大陸冷氣團
中央氣象署最新預測指出，昨（22）日晚間到今（23）日早上清晨最冷，各地出現10度左右低溫的機率高，甚至連江還有可能降到6度以下，水氣也偏多。而分析師吳聖宇則分析，下週二（27日）至週三、週四（28至29日）因為東北季風影響，北台灣溫度下降明顯，且不排除達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 72則留言
快訊／入夜急凍！14縣市低溫特報「8地非常寒冷」
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫寒冷，中央氣象署於16時31分發布低溫特報，提醒局部地區今下午至明日上午可能出現10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 4則留言