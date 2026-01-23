林肯號航艦與F-15E齊赴中東 川普備妥「決定性選項」仍稱不想對伊朗開戰

美國空軍將大批F-15E戰機轉移部署至中東。（取自DVIDS網站）



美國正加速在伊朗周邊集結軍力。根據航班及軍事動態顯示，美國空軍已將大批常駐英國的F-15E「打擊鷹」戰機和KC-135空中加油機轉移部署至中東，美國海軍「林肯號」航艦打擊群也已穿越麻六甲海峽，轉入中東第5艦隊責任區，並以關閉應答器的「黑暗航行」模式行動。

外界普遍解讀，這是針對伊朗的更大規模軍事布局，同時，川普最新表示已有「龐大艦隊和部隊」正駛向中東地區，但他強調他不希望動武。

軍事新聞網站Military Watch報導，根據線上航班追蹤數據，美國空軍已將大批F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）戰鬥機，從英國拉肯希斯皇家空軍基地（RAF Lakenheath）重新部署至中東多處基地，這些戰機原本在當地進行長期部署，並由KC-135空中加油機提供支援。此舉被視為更廣泛軍事集結行動的1部分，而該行動顯然仍在持續推進，目標指向伊朗。

與此同時，由尼米茲級核動力航艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）領軍的美國海軍航艦打擊群，已穿越麻六甲海峽，從太平洋第7艦隊責任區，轉入中東第5艦隊責任區。據報，這艘航艦已關閉應答器，目前以「黑暗航行」（dark navigation）模式行動。

美軍正從區內基地撤離部分資產

在軍事集結的同時，美軍也從區域內被認為特別容易遭伊朗攻擊的基地撤離部分資產。這包括全面撤出伊拉克西部的重要設施「阿薩德空軍基地」（Al-Assad Air Base）、大幅撤離卡達「烏代德空軍基地」（Al Udeid Air Base）的人員，以及科威特和巴林部分設施尚未證實的撤離行動。

值得注意的是，烏代德基地曾在去年6月23日曾遭伊朗小規模彈道飛彈攻擊。五角大廈證實，當時，1枚伊朗彈道飛彈成功擊中烏代德基地，雖然現場部署了愛國者飛彈系統防禦，伊朗事前也發出攻擊警告，且所使用的Fateh-313飛彈屬於伊朗武庫中技術最不先進的型號之一，這凸顯了美軍基地的脆弱性，

近期美軍進一步向中東部署的裝備還包括額外的防空系統，其中部分已在烏代德基地投入運作，同時還有M1A2「艾布蘭」主力戰車以及M2「布萊德雷」步兵戰鬥車。C-17「全球霸王III」運輸機飛往中東地區的班次增加，也顯示其他尚未公開的裝備可能已提前預置。

伊朗飛彈打擊能力全球最具威脅

在伊朗針對以色列發動的無人機和巡弋飛彈攻擊行動中，F-15E戰機扮演主導角色，多次攔截伊朗攻擊，它的航程、速度、武器載荷以及雷達性能，在西方國家中幾乎無可匹敵。雖然這款機型在專門的空對空作戰能力上不如F-15C/D戰機，但用途更為多元，並被認為完全有能力對抗伊朗部署的任何型戰機。

過去在中東增派軍力，已被證明對美國國防部而言成本極高，迫使其他國防預算項目遭到削減，這也引發外界對這次針對伊朗軍事集結成本的質疑。

有分析認為，真正阻止美國進一步升級對伊朗軍事行動的主要因素，是伊朗自1980年代以來在北韓大量支援下建立的彈道飛彈庫。伊朗的飛彈打擊能力被認為是全球最具威脅國家之一，其中包括多彈頭飛彈和搭載極音速滑翔載具的飛彈，而伊朗是全球僅有4個擁有這類能力的國家之一。

去年6月，伊朗對以色列發動的有限報復打擊所造成的破壞前所未見，美國總統川普（Donald Trump）表示：「尤其是最後那幾天，以色列真的被打得很慘。那些彈道飛彈，天啊，摧毀了很多建築物。」外界預期，如果爆發更大規模攻擊，伊朗的報復強度將大幅升高。

川普希望避免對伊朗發動攻擊

與此同時，川普最新表示，大批美軍軍事資產正駛向伊朗方向，但在1波抗議浪潮引發緊張局勢升高之際，他仍希望避免對該國發動攻擊。

川普22日在空軍一號上告訴記者：「我們有很多船正往那個方向去，以防萬一。我們有1支龐大的艦隊正在往那裡前進，接下來看看會發生什麼事。我們有1支強大的部隊正朝伊朗移動。」

川普接著說：「我寧願什麼事都不要發生，但我們正非常密切地監視他們。」他也提到伊朗聲稱上週已取消對抗議者的處決計畫。

川普要求幕僚提出「決定性」軍事選項

不過，另據華爾街日報報導，美國官員透露，在上週暫緩對伊朗發動打擊後，川普仍持續要求幕僚提出他所謂的「決定性」軍事選項。同時，伊朗似乎加強了對國內的控制，透過鎮壓行動打擊抗議者，並已造成幾千人死亡。

這些討論正值美國向中東派遣航艦和戰機之際。這些部署可能是更廣泛軍事集結的開端，讓川普在選擇動武時具備足夠火力。

官員指出，川普在描述他希望任何對伊朗行動達到的效果時，多次使用「決定性」（decisive）一詞。這樣的說法促使五角大廈和白宮幕僚為川普細化了一系列選項，其中部分方案尋求推翻伊朗政權，另一些較溫和的選項則可能包括打擊伊斯蘭革命衛隊設施。

官員表示，川普尚未下令對伊朗發動攻擊，他最終將作出何種決定仍不明朗，但持續的討論顯示，他並未排除因為伊朗在經濟惡化期間殺害抗議者而懲罰德黑蘭的可能性。

