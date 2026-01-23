「林肯號」前進中東 遏阻伊朗重啟核計畫

記者丘學陞／綜合報導

美國總統川普22日宣稱已增派「大批艦隊」航向中東區域，藉此施壓伊朗勿殺害抗議民眾或重啟核子計畫，並表示不希望重演類似去年6月空襲的手段。

「半島電視臺」23日報導，川普結束瑞士達沃斯「世界經濟論壇」（WEF）行程後，於「空軍一號」專機上告訴媒體，已派遣航空母艦在內的大批艦艇，前往中東地區待命，強調正密切關注事態動向。他說，「或許不會動用這批艦隊」、「寧願什麼事都不要發生」，但為防萬一仍下達此部署命令。

廣告 廣告

報導說，川普在WEF表示伊朗絕不能擁有核武，也希望美方不需動武，重演去年6月派遣B-2轟炸機空襲伊朗核設施的事件。

美軍本月中旬調派原在南海巡弋的「林肯號」（CVN 72）航艦打擊群，前往中東部署，以因應伊朗動盪局勢，該打擊群近期已進入印度洋，不久後將抵達中東海域。此外，位於約旦等國的多座空軍基地，也出現大批美軍戰機、加油機、運輸機，顯示美軍正向該區域集結兵力。對此，伊朗外交部長阿拉奇表示，若美軍對伊朗發動攻擊，將受到強烈反擊，還會使戰火大範圍擴散、甚至殃及全球。

同日，人權團體表示，伊朗鎮壓境內示威抗議，迄今造成超過5000人死亡。由於德黑蘭當局全面封鎖網路，實際死傷人數恐遠高於此。

「林肯號」受命轉往中東嚇阻伊朗。圖為先前部署西太平洋的「林肯號」。（取自DVIDS網站）