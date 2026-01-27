「林肯號」抵中東 伊朗政權岌岌可危

記者賴名倫／綜合報導

在美國「林肯號」（CVN 72）航艦打擊群25日航抵中東海域之際，多份情報顯示伊朗神職政權正處於1979年以來最脆弱時刻，美國總統川普透露，伊朗正尋求外交對話，避免與美軍爆發正面武裝衝突。

經濟陷谷底 動搖執政根基

美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，伊朗去年底爆發反政府示威潮，雖然在當局強力鎮壓下已暫告平息，但川普先前譴責伊朗安全部隊殺害示威者行徑，警告不排除動武，引發伊朗政府揚言對中東美軍基地發動先制攻擊。

為加強嚇阻伊朗，美軍除陸續派遣戰機與加油機隊增援中央司令部防區，原在南海巡弋的「林肯號」也率領神盾驅逐艦「史普魯恩斯號」（DDG 111）、「麥可墨菲號」（DDG 112）與「小彼得森號」（DDG 121）於25日抵達中東，並展開大規模演訓，驗證後勤支援、大規模跨國聯合作戰及「彈性戰鬥部署」（ACE）能量。

美國情報單位分析，伊朗反政府示威已對德黑蘭當局造成巨大衝擊，加上經濟處於歷史低谷，使得神職政權面臨1979年伊斯蘭革命推翻巴勒維王朝以來最脆弱時刻，各界正高度關注美國運用武力推動伊朗政權更迭的可能性。

川普聽取方案 未排除動武

川普表示，已聽取各種軍事行動方案或經濟制裁策略簡報，但尚未做出最後決定。他26日受訪時透露，雙方對移除濃縮鈾、裁減彈道飛彈武力與放棄支持區域代理人政策仍有歧見，「但伊朗當局有意繼續對話並達成協議」。周邊國家憂心，即便伊朗專制政府瓦解，後續動盪也可能引發難民外逃與極端主義勢力抬頭，加劇區域緊張。

美航艦「林肯號」25日抵達中東海域，強化嚇阻伊朗蠢動。（取自DVIDS網站）

美軍近期持續向中東地區增兵。圖為C-17運輸機在當地執行裝卸演訓。（取自DVIDS網站）