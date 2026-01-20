「林肯」離南海、「的黎波里」接力 美海軍維持南海「無空窗」

美國海軍美利堅級兩棲突擊艦「的黎波里號」（LHA-7），短暫休息半個月後再次奉命出海填補美軍在南海的戰力存在。 圖：翻攝U.S. Navy（資料照片）

[Newtalk新聞] 美國海軍核動力航艦「林肯號（USS Abraham Lincoln CVN-72）」及其打擊群，18日晚間穿越馬六甲海峽離開南海前往印度洋，據傳可能因中東局勢緊張而轉向該區域部署。與此同時，日本駐泊的兩棲攻擊艦「的黎波里號（USS Tripoli LHA-7）」於17日重新出海執行巡邏任務，確保美國在南海及西太平洋的軍事存在不中斷，不出現軍力「空窗期」。

根據《美國海軍新聞網》（USNI News）報導，林肯號打擊群於當地時間1月18日晚約11時進入馬六甲海峽，並在午夜前快速通過新加坡海峽。自動識別系統（AIS）追蹤顯示，該艦於1月19日仍在穿越馬六甲海峽最後段。林肯號自2025年11月21日從加州聖地牙哥出發，已在西太平洋部署約兩個月，先後在菲律賓海、關島停靠，並於南海執行例行飛行作戰，包括搭載F-35C戰機等。

五角大廈及美國海軍對林肯號是否轉向中東拒絕置評，但多個媒體引述匿名消息來源指出，林肯號進入印度洋與伊朗緊張局勢升級有關，這已是第三次印太部署的航艦打擊群因中東需求而重新導向（先前包括2024年林肯號及2025年6月尼米茲號（USS Nimitz CVN-68））。

林肯號離開後，南海區域航艦力量由前延部署的「華盛頓號（USS George Washington CVN-73）」負責，但該艦目前在日本橫須賀進行維護，其艦載機聯隊CVW-5需完成資格訓練才能出海。所以才剛剛於2025年12月最後一週結束巡弋任務的「的黎波里號」，僅短暫休息半個月即再度出動，維持美國在印太地區的持續存在與威懾力。

美國海軍強調，此類部署為例行行動，展現對自由開放印太的長期承諾。的黎波里號搭載海軍陸戰隊VMFA-121攻擊機中隊及HSC-25直升機中隊執行任務，過去曾與第31海軍陸戰隊遠征軍（31st MEU）合作，組成遠征打擊群（ESG），未來是否重新搭載MEU元素組成完整群組仍有待觀察。

分析指出，儘管林肯號轉移可能反映全球兵力調度優先順序調整，但美國透過前部署資產與兩棲艦艇的快速接替，確保南海沒有出現大型甲板艦力量「空窗期」，維持對區域盟友的承諾及對潛在挑戰的威懾。

