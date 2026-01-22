林舒語全家開箱日本超人氣魔法樂園！段鈞豪父女直呼太好玩

林舒語全家人一起親身體驗「光影魔法美術館II Art in Wonderland II」。（寬宏藝術提供）

風靡全球的日本親子光影展「光影魔法美術館II Art in Wonderland II」，2026升級篇章重磅登台，21日於中正紀念堂盛大開展，藝人林舒語攜全家親身體驗，走進這座日本超人氣光影魔法樂園，段鈞豪也帶著女兒一同感受光影互動的魅力。

林舒語一家人最喜歡《小小人間》，一走進作品就像被縮小，化身成想像世界的小小居民，在空間裡自在穿梭、彷彿在水中游泳探險，孩子忍不住開心直呼：「我竟然縮小了！好好玩！」而《幻想錯視界－影子》則讓全家動手排出各種創意組合，在光影變化中玩出無限可能，現場笑聲不斷、氣氛熱鬧。

段鈞豪和家人一起體驗「光影魔法美術館II Art in Wonderland II」。（寬宏藝術提供）

林舒語分享，孩子們能自在跑跳、用身體創作的展覽形式相當難得，大人也能在其中找回童心，十分適合全家一起同遊，留下專屬於彼此的魔法回憶。

同樣到場體驗的段鈞豪表示，女兒特別喜歡《掌心紋路》，透過動手拼接光影軌道，桌面上的道路、鐵路與景觀不斷延伸，就像在玩她平時最愛的拼圖遊戲，讓孩子一邊操作一邊興奮直呼「太有趣了！」他認為這樣的互動作品能在遊戲中培養孩子的專注力與想像力，讓孩子自在投入光影創作，親子一起沉浸在創造與探索的樂趣之中，好玩又很有意義。

林舒語與兒子玩《流光之波》。（寬宏藝術提供）

「光影魔法美術館II Art in Wonderland II」以「與光影玩樂，感受魔法般的藝術體驗」為主題，帶來多件台灣首次亮相的新作；這項展已累積全球 117 場巡迴、突破 447 萬人次觀展紀錄，由日本頂尖策展團隊 STEPeast 攜手逾10組國際藝術家打造，以更沉浸、更互動的光影體驗，為台灣觀眾帶來前所未有的魔法藝術樂園。觀眾一踏入展場即能感受奇幻互動，指尖輕觸《流光之波》的藍色光流，彷彿將看不見的魔法能量傳遍全身；在《天空的模樣》中揮動雙手，線條瞬間化作漂浮星球，點亮整片神秘宇宙。「光影魔法美術館II Art in Wonderland II」展期從 2026／1／21 至 2026／4／6。

